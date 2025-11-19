Pedro Sánchez anuncia una investigación contra META por espiar a millones de usuarios sin su consentimiento

META, una de las cuatro "Big-Tech" más importantes del mundo, además de Microsoft, Apple y Google, será llamada al Congreso para que dé explicaciones sobre el supuesto espionaje no consentido a millones de usuarios. A juicio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta empresa, que está detrás de Facebook, WhatsApp o Instagram, habría espiado a sus usuarios "incluso cuando navegaban en modo privado o usaban una VPN" creyendo que estaban protegidos, cuando la realidad es que estaban siendo observados por esta compañía.

"META no puede quedar impune"

En su discurso, el Presidente se ha mostrado muy preocupado por la acción "tibia" de las grandes tecnológicas ante la desinformación de sus plataformas y aplicaciones. Es por eso que Sánchez ha lanzado una pregunta al aire: "¿Qué están haciendo las tecnológicas ante este abuso? ¿Cómo están respondiendo ante esta desinformación, discursos de odio y ante la violación de la privacidad de los ciudadanos de a pie".

El presidente ha recordado que nadie está a salvo de estas prácticas porque el odio que circula en redes sociales "está degradando la forma en la que nos relacionamos como sociedad".

"Los algoritmos promueven discursos extremos"

Sánchez se ha centrado especialmente en la práctica habitual de estas compañías con una herramienta cuyos efectos pueden ser perniciosos. El Presidente ha sido claro: "los algoritmos -diseñados para maximizar la atención- amplifican contenidos extremos, generando dinámicas de confrontación constante. Eso influye en la polarización afectiva, no solo política".

El Gobierno -ha concluido Sánchez- anuncia en el foro METAFUTURO de Atresmedia un paquete de medidas contra la mala praxis digital. Una batalla que está dispuesto a librar en cuatro frentes: la desinformación, la protección de los menores, la erradicación de los discursos de odio y la vulneración de la privacidad.