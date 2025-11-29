Pedro Sánchez acusa a la derecha de vivir "en un Black Friday constante": "Ponen la democracia en rebaja para aferrarse al poder"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a la derecha de vivir "en un constante Black Friday" y de poner la democracia "en rebaja solo para llegar al poder". En un discurso ante el Consejo de la Internacional Socialista que se ha reunido en La Valeta (Malta), el líder del Ejecutivo ha cargado contra el conservadurismo por liquidar principios y derechos básicos.

"¿Qué es exactamente lo que ponen en descuento?", se ha preguntado Sánchez, al tiempo que ha enumerado "un 40% de descuento en servicios públicos; liquidación total en los derechos de las mujeres; una rebaja drástica en progreso social o descuento hasta nuevo aviso en derechos que las generaciones han tardado en conquistar. Por eso, para ellos el Black Friday no es solo un día, sino "un método político, un estado mental permanente".

Así las cosas, ha acusado a los conservadores de su "continua contradicción ambulante", porque "se llaman a sí mismo patriotas, pero se venden a multinacionales" o "se llaman a sí mismos liberales, sin embargo, desmantelan las reglas del comercio internacional" o "dicen gobernar para el pueblo, y legislan para las élites".

La extrema derecha es la más beneficiada

Además, el presidente del Gobierno ha advertido de que, en este contexto, la extrema derecha es quien más se beneficia porque "ni siquiera necesita gobernar", solo "sentarse y observar cómo el conservadurismo vende su alma poco a poco". Sánchez ha avisado de que la derecha "tradicional" ha sido absorbida por estos partidos y que acabará perdiendo los valores que tenían y sus votantes.

"Ahora eso ha desaparecido", ha señalado Sánchez al comentar que antes los partidos de derecha e izquierdas tenían discrepancias, pero "una base común" en temas como la defensa de la democracia, la libertad, los derechos humanos o la verdad. Además, la derecha, en lugar de controlar a la extrema derecha, la ha normalizado "llevándola a gobiernos y copiando no solo sus ideas, también sus tácticas", ha indicado el presidente.

En su discurso, Pedro Sánchez ha manifestado que los gobiernos socialdemócratas no pueden permitirse "dar un paso atrás" y ha puesto en valor la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York. En su repaso por la actualidad política y bélica, ha apuntado que los conflictos actuales -la guerra de Ucrania y Oriente Medio- están en sus niveles más altos desde la Segunda Guerra Mundial.

La solución de los dos Estados es imprescindible

Aprovechando que es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, el líder español ha honrado "la resiliencia de un pueblo que nunca ha renunciado a la esperanza" y ha reiterado que "la solución de los dos Estados es imprescindible para que la paz llegue y perdure".

Para cerrar su intervención, Sánchez ha hecho un llamamiento a que "la izquierda es "la brújula hacia la dignidad, la igualdad y la justicia" en estos "momentos difíciles". En ningún momento ha hecho referencia al caso Koldo y a que el exministro José Luis Ábalos está en la cárcel.