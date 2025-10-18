Pedro Sánchez acusa a la derecha "convencional" de convertirse en "un satélite de la extrema derecha"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a la derecha conservadora de convertirse "en un satélite de la extrema derecha" para intentar asegurarse su "supervivencia" y les ha advertido de que acabará "en sus fauces" si continúa esa política seguidista. "¿Pero por qué hacen esto? Porque creen que es su única oportunidad para sobrevivir políticamente", ha indicado.

En la clausura del Congreso del Partido Socialista Europeo (PES) celebrado en Ámsterdam bajo el lema "Progressive Mobilisation" ha felicitado a los socialistas por concertar una respuesta común ante el avance de la ultraderecha por toda Europa "y todo el mundo diseminando sus mensajes llenos de odio y mentiras".

Según Sánchez, ante esta situación, "rendirse" no es posible, sino que hay que dar respuesta a estos ataques desde "convicciones socialistas". Según Sánchez, en España está quedando patente que la derecha se ha "rendido" al empuje de los ultras y se limita a hacer "copia y pega" de sus ideas y métodos.

Aquellos que montan a lomos de un tigre acaban en sus fauces

"¿Pero por qué hacen esto? Porque creen que es su única oportunidad para sobrevivir políticamente", ha asegurado Sánchez. Por eso, se ha convertido en "un satélite de la extrema derecha" y por ello, "no pueden ser más ingenuos".

El presidente del Gobierno ha advertido que aquellos que "montan a lomos de un tigre acaban en sus fauces" y ha calificado de "sinsentido" la estrategia seguida por la derecha que "pone en peligro un consenso de décadas". "¿Cuántas veces van a tener que repetir los mismos errores que llevaron a Europa al desastre?", ha añadido.

"España no es una excepción", ha añadido. Por eso, aunque sin hacer mención directa al PP, ha cargado contra ellos porque "están dispuestos" a restringir el derecho al aborto, a negar la emergencia climática, a impedir las leyes sobre la memoria democrática y retroceder en la lucha contra la violencia de género. "Están desmantelando la democracia", ha añadido.

Llamamiento a todas las fuerzas progresistas de Europa para ser coherentes

En este contexto, ha recordado las palabras del expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy: "En el pasado, aquellos que locamente buscaron el poder cabalgando a lomo de un tigre acabaron dentro de él" y ha advertido sobre las veces que "deben repetir los mismos errores que llevaron a Europa a un desastre" como en el pasado.

Sánchez ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que se unan todas las fuerzas progresistas para ser coherentes, consistentes y sin dobles varas de medir. "Todas las vidas tienen el mismo valor: en Ucrania, en Gaza o en cualquier otro lugar del mundo. (...) Sé que enfrentamos muchas presiones. Pero debemos permanecer fuertes y determinados".

Así las cosas, ha aprovechado para reivindicar las buenas acciones del Gobierno español y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) da buenas previsiones a España. "Estamos desmantelando, uno por uno, los viejos dogmas impuestos por la derecha durante y después de la crisis financiera de la década pasada", ha aseverado. "Los medios internacionales lo han llamado el modelo español (...) Pero prefiero llamarlo por lo que realmente es: el modelo de la socialdemocracia", ha concluido.