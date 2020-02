Pedro Barato, Presidente de ASAJA: "Dependemos del ministerio de Agricultura, son ellos los que deben coordinar las reivindicaciones"

Pedro Barato , Presidente de ASAJA , ha pedido al Gobierno en Espejo Público, que ponga una solución sobre la mesa , que se coordine y deje de enviar ministros a las reuniones. "Esto no puede ser una procesión de ministerio en ministerio . Necesitamos que el ministerio de Agricultura tutele estas reivindicaciones ".

Pedro Barato, Presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA), ha estado en el programa Espejo Público de Antena 3 presentado por Susana Griso, y ha pedido al Gobierno que deje de mandar a distintos representantes del ejecutivo y que sea el ministerio de Agricultura quien se encargue de sus reivindicaciones.

"Esto no puede ser una procesión de ministerio en ministerio. Ahora aparece el vicepresidente, mañana será el presidente. Dependemos del ministerio de Agricultura y son ellos los que deben coordinar las reivindicaciones que hemos hecho. Si no, es un día para acá, un día allá. Necesitamos que el ministerio de Agricultura tutele estas reivindicaciones".

Admite que de la última reunión, "no teníamos constancia de la presencia de Pablo Iglesias, me enteré en el ascensor cuando nos dirigíamos a la reunión". Explica que su presencia pudo deberse al "cúmulo de barbaridades de la semana pasada". Sobre su petición de que siguieran apretando, subraya que "al señor Iglesias le conocemos. Su lenguaje es bastante fácil, pero quiere conquistar cosas inconquistables". "El que tiene que apretar es el Gobierno y poner solución a los problemas que plantea el sector. Lo demás son palabras que pueden quedar, bien, pero el campo no quiere palabras. Nos jugamos mucho".