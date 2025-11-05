El PP pedirá explicaciones a Sánchez y Ángel Víctor Torres por "las escandalosas revelaciones" del informe de la UCO

Tras las últimas revelaciones del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que salpican al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el Partido Popular considera que el presidente del Gobierno deberá explicar en el Congreso los casos de corrupción que afectan a su entorno tras unas "escandalosas revelaciones".

Pedro Sánchez deberá explicar "los graves hechos que se han conocido en la última semana relativos a la presunta financiación irregular del PSOE y a la intermediación del ministro Torres con la trama liderada" por Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, y el comisionista Víctor de Aldama.

Último informe de la UCO

Así lo mantienen las filas populares tras conocerse el último informe de la UCO, en el que consideran que sí demuestra que "el ministro agilizó personalmente el cobro de las empresas de la trama y presionó a altos cargos de su Gobierno para que validaran material sanitario de dudosa calidad".

Desde el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo aseguran que "Torres habría intentado recurrir al propio Pedro Sánchez para que mediara con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, y desbloqueara un contrato vinculado a una de las empresas investigadas". Por tanto, insisten en que "la UCO apunta que el ministro se reunió con Aldama para abordar el cobro de las mascarillas".

Mentiras de Torres en el informe

Según el PP, el informe de "la Guardia Civil acredita que Ángel Víctor Torres ha mentido en reiteradas ocasiones en sesiones de control y en las comisiones de investigación del Congreso y del Senado sobre su relación con los integrantes de la trama corrupta".

En consecuencia, desde el PP piden la comparecencia urgente de Torres tras las revelaciones del informe, "que le dejan en una situación muy complicada al confirmarse su relación estrecha con Koldo García y su intermediación en la trama de mascarillas".

Sin embargo, el propio ministro insiste en que él no tiene nada que ver con "comisiones, mordidas, pisos en Atocha ni mujeres explotadas". Así lo reconoció este martes en una comparecencia desde su Ministerio, donde reiteró que en el informe de la UCO "no hay nada".