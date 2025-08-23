Patxi López critica la "incontinencia verbal" de la oposición por la gestión de los fuegos: "Ante los incendios, el PP usa los mismos recursos de siempre: la mentira y el insulto"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha comparecido en los medios oficiales del partido y ha criticado la "incontinencia verbal" y el "nivel político" de la oposición durante la gestión de los incendios: "Ante los incendios, el PP usa los mismos recursos de siempre: la mentira y el insulto".

También ha condenado las palabras de la popular Dolors Montserrat, quien acusaba al Ejecutivo de no enviar suficientes efectivos: "Es mentira, 253 millones han ido directamente a las comunidades autónomas para que invirtieran en prevención y en combate a los incendios".

"El Gobierno no ha mandado apagar el fuego con ideología, ha mandado todos los medios que tenía a su alcance: la UME, el Ejército, Policía y Guardia Civil y todas las ayudas de los países de la Unión Europea que están sobre el terreno", ha aseverado López, al tiempo que ha apuntado que "la ideología sí que puede ayudar a combatir las causas de los incendios o alimentarla. La ideología es negar el cambio climático como hace Vox y compra el Partido Popular".

Además, ha ensalzado la propuesta del Gobierno para atajar la emergencia climática: "Mientras el presidente del Gobierno propone un pacto de Estado, Bendodo sale a decir que el único pacto que les interesa es echar a Pedro Sánchez. La única obsesión es echar a Pedro Sánchez, esa es la aportación del PP". "Esto es el Partido Popular: utilidad cero y bronca toda la que haga falta", ha agregado

Por otra parte, también se ha referido a las próximas comparecencias que ha solicitado el PP en el Senado: "Sin que se hayan acabado de apagar los incendios, por lo tanto, sin tener los datos definitivos de por qué ha sucedido, de cuáles son los daños, de qué tenemos que reforzar porque ha fallado cuáles son los déficits, pero es que esto no les importa, lo que les importa es el ruido que puedan hacer con esas comparecencias".

"Si de verdad les importará la realidad de lo sucedido y qué tenemos que hacer para que no vuelva a suceder, los primeros que tendrían que comparecer son los presidentes de las comunidades autónomas, que son los que tienen las competencias", ha concluido.