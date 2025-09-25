El patrullero "Furor" defenderá a la flotilla solidaria española con tecnología israelí

La información oficial del Ministerio de Defensa recoge en su página web que el patrullero destinado a proteger la flotilla española está equipada con material bélico de fabricación británico-israelí: las ametralladoras navales Mk-38 de 25 mm. con un alcance de 2.000 yardas (algo más de 1.800 metros).

Otras fuentes consultadas por Onda Cero confirman, en efecto, que dichas defensas ametralladoras son producto de dos empresas punteras en el sector: BAE Systems, de origen británico y RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd. , de origen israelí. Dicho armamento se considera estándar para la defensa a bordo contra pequeñas, rápidas y agiles amenazas.

El patrullero Furor (P46) BAM (Buque de Acción Marítima) -que a estas horas navega por aguas griegas, a poco más de diez millas náuticas- escoltará a la flotilla española para evitar posibles incursiones o amenazas del ejército israelí. Su misión -según propias palabras del presidente del gobierno Pedro Sánchez ayer en nueva York es la de "asistir a la flotilla si fuera necesario o realizar algún rescate".

Sánchez añadía que "el Gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional y se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad". "Por eso -añadía Sánchez- zarpa (desde Cartagena) un buque de acción marítima equipado con todos los medios necesarios".

El buque Furor está dotado además con helipuerto, un cañón modelo Oto Melara de 76 mm y las mencionadas ametralladoras fabricadas por BAE Systems y RAFAEL.

Fundada en 1948, la empresa isrealí RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd. , con cerca de 8.500 empleados es considerada como la empresa de fabricación de armamento más importante de ese país. Es uno de los proveedores habituales del Ministerio de Defensa. Desarrolla, fabrica y mantiene tecnologías, productos y sistemas para el combate tanto en defensa aérea, terrestres, navales, espaciales y digital.

Ante sus clientes, entre los que se encuentra el estado español, RAFAEL presume de "ingenio tecnológico, experiencia operativa y comprensión incomparable de los requisitos de combate en constante evolución".

RAFAEL -siempre según su información oficial- proporciona las tecnologías más avanzadas de la actualidad y soluciones de defensa que salvan vidas y garantizan la superioridad operativa.

Las defensas de la ametralladora británico-israelí Mk-38 Mod. 2 son un armamento de guerra en toda regla ya que -según sus especificaciones- proporcionan capacidad defensiva contra múltiples amenazas de superficie en toda clase de estados de la mar.

El gobierno envía pues a escoltar a la flotilla solidaria española un buque de primer nivel, cuya artillería naval incorpora además el sistema de control electro-óptico Toplite para optimizar el enganche efectivo de blancos enemigos durante día y noche y en todas las condiciones meteorológicas.

Dicho sistema proporciona además -según la información oficial del producto- visión infrarroja con tres campos de visión, cámara de televisión y un telémetro láser ojos-seguros.