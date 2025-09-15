La participación de España en Eurovisión peligra: el presidente de RTVE propondrá la retirada si Israel participa

El presidente de RTVE, José Pablo López, propondrá este martes al Consejo de Administración de la Corporación pública la retirada de España del Festival de Eurovisión en caso de que Israel participe en la próxima edición del certamen musical.

La información fue adelantada por el programa ‘Directo al Grano’ de TVE y, de aprobarse, España se convertiría en el quinto país en anunciar su renuncia al concurso, tras Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda. El Consejo de Administración de RTVE se reunirá a las 9.30 horas para abordar este debate.

Existe una "mayoría" en el Consejo que no ve "oportuno" permitir la presencia de Israel en Eurovisión. Entre las voces que se han manifestado públicamente contra esta participación se encuentra el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha defendido que los eventos culturales y deportivos "no blanqueen el genocidio".

Urtasun recordó que otros países ya han dado el paso de condicionar su presencia en el festival y subrayó: "Si no logramos expulsar a Israel, España no debe participar". El ministro se pronunció así en una entrevista en RNE, tras las protestas propalestinas que este domingo obligaron a cancelar la última etapa de Eurovisión 2025 en Madrid.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, también señaló que "no hay condiciones" para que Israel participe "con normalidad" en un evento como Eurovisión mientras continúe la guerra en Gaza. "Tarde o temprano, y desde luego para la próxima edición, algo habrá que hacer", advirtió este lunes en un desayuno informativo.

Cada vez más países

El pasado viernes, la televisión pública de Países Bajos, AVROTROS, se unió a Eslovenia, Islandia e Irlanda en el rechazo a la participación de Israel en Eurovisión 2026. De confirmarse la decisión de RTVE, España sería el quinto país en alinearse con esta postura.

Cabe recordar que desde junio, la directora de Producción de Contenidos de RTVE, Ana María Bordas, preside el Grupo de Referencia de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), máximo órgano de supervisión y decisión del certamen.

Y el propio José Pablo López ya había manifestado en el Parlamento, durante la pasada edición, que Eurovisión no puede vivir "de espaldas a la realidad" y que "la neutralidad no debe confundirse con la indiferencia", aludiendo a la situación en Gaza. RTVE, además, emitió antes de la final de 2025 un mensaje en el que proclamaba: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina".