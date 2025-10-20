"Me parece una broma la solemnidad con la que te diriges para hablar de la hora", Rubén Amón, sobre la propuesta de Pedro Sánchez

Este sábado vuelve a cambiarse la hora y a las 03:00 serán las 02:00 horas, dando paso al horario de invierno. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a través de un vídeo en redes sociales que "hoy el Gobierno de España va a defender en el Consejo Europeo que dejemos de cambiar las horas en el año 2026".

Según Sánchez, cambiar la hora dos veces al año "no supone un ahorro energético" y que la ciencia asegura que los cambios trastocan los ritmos biológicos. El vídeo, que no llega al minuto de duración, muestra un plano medio del presidente comentando los motivos de esta propuesta acompañado de una música de fondo. Si bien, a Rubén Amón, lo que más le ha sorprendido de todo es el tono que utiliza: "Me parece una broma la solemnidad con la que te diriges para hablar de la hora".

El tertuliano se ha mostrado incrédulo acerca del vídeo, de hecho en varias ocasiones se ha preguntado si "no es una broma". Además, ha comparado el formato de vídeo con un "mensaje a la nación", lo que todavía le resta más credibilidad, teniendo los problemas que tienes y las inquietudes que tienes". "El recurso de mensaje a la nación con este contenido me parece una broma respecto a las emergencias que hay", ha señalado.

Otros asuntos son más importantes que el cambio de hora

Asimismo, ha ironizado con que le gustaría que las urgencias del país fueran esta,"de verdad", y no otros asuntos "que uno considera prioritarias". En este contexto, Amón ha sacado a colación el caso Koldo y le ha lanzado una pregunta a Pedro Sánchez: "¿Qué relación tenía usted con Koldo, presidente?"

Una de las frases más comentadas de las que ha dicho Pedro Sánchez en su anuncio es "yo no lo veo sentido", que ha provocado que otros tertulianos se cuestionen "por qué ahora", y no en los siete años que lleva gobernando. También ha provocado la incredulidad el formato del vídeo y algunos han apuntado a que puede deberse a que la Moncloa estrena cuenta en la red social Tiktok.

El cambio de hora siempre ha generado controversia entre la ciudadanía y opiniones encontradas entre los que prefieren el horario de verano, porque supone más horas de luz, y los que piensan que el cambio horario es positivo porque se ahorra energía. La realidad es que el cambio horario cumple con la directiva europea del año 2000 que afecta a todos los Estados Miembros de la UE.

Qué horario se quedaría en España

Aunque en 2018 la COmisión Europea (CE) realizó una consulta ciudadana en la que participaron 4,6 millones de personas y el 84% votó a favor de los cambios horarios y en 2019 el Parlamento respaldó la postura con un 63% de los votos, la cuestión está paralizada por la necesidad de consenso. Se necesita una mayoría cualificada.

Por el momento, el cambio de hora estacional está regulado a nivel europeo, y es la Comisión la que fija el calendario de los cambios cada cinco años. Por lo que, una vez finalice la planificación actual en 2026, "se abre una ventana de oportunidad para volver a plantear el fin de esta práctica", según han indicado fuentes del Ejecutivo.