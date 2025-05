Los países que se han opuesto al uso del catalán y lenguas cooficiales en la UE

La oficialidad del catalán, euskera y gallego en las instituciones europeas es "irreversible". Así lo ha asegurado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Sin embargo, la realidad parece ser distinta, pues hay países que aún se muestran reticentes a dar este paso, motivo por el que aún no se ha llevado a votación.

Uno de los primeros en pronunciarse, a su llegada a Bruselas, fue el ministro de Asuntos Europeos de Finlandia, Joakim Strand, quien ha pedido tomar "muy en serio" un tema que, según ha declarado, todavía "no está maduro". En esta línea, Austria y Suecia han manifestado dudas legales y financieras respecto a lo que implicaría la oficialidad del catalán, euskera y gallego en instituciones europeas.

Algunos de los países que han mostrado sus dudas son: Finlandia, Suecia, Austria, Chipre y Hungría, entre otros. Por su parte, países como Letonia y Lituania han agregado que la UE tiene otras prioridades más importantes que debatir sobre el uso de las lenguas cooficiales.

En contraste, Dinamarca y Eslovenia han sido los únicos países que han afirmado que no van a bloquear la iniciativa si se somete a votación.

¿Una derrota?

Por el momento solo es un objetivo que persigue el Gobierno de España, aunque hay quienes hablan de fracaso y derrota. "Pedro Sánchez no ha tenido ninguna derrota, el Gobierno no ha tenido ninguna derrota", ha señalado Albares en unas declaraciones a 'TV3' y 'Catalunya Radio'. "Me parece completamente absurdo, frívolo y, como español, me escandaliza esa visión".

"En todo caso será la identidad nacional española, en todo caso serán 20 millones de españoles que viven en comunidades autónomas con lenguas cooficiales, en todo caso serán esos españoles que todos los días viven en pueblos, en ciudades, donde distintos idiomas se mezclan con total naturalidad", ha apuntado.