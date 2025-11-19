Page vaticina elecciones generales en 2026 y avisa al PSOE: "No puede pasar lo de la otra vez"

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vaticinado este martes que las próximas elecciones generales se celebrará en 2026, por lo que Pedro Sánchez no agotaría la legislatura como viene repitiendo en los últimos meses cada vez que es preguntado por el tema.

Page ha participado en un encuentro informativo organizado por el diario El Mundo, en el que, además de vaticinar el adelanto electoral, ha lanzado un mensaje a su partido sobre lo ocurrido en el pasado ciclo electoral y ha culpado a la dirección nacional de los malos resultados.

"Tengo claro que no puede pasar lo de la otra vez, que desde Madrid manden a la infantería de alcaldes y autonómicos al frente de batalla con los generales esperando el resultado (…) El PSOE se hundió en ayuntamientos y comunidades autónomas por la política nacional. Lo pueden llamar como quieran, pero es así de evidente", ha señalado.

El presidente manchego ha reclamado, además, que las elecciones generales se celebren antes que las municipales y autonómicas y se ha mostrado convencido de que van a ser en 2026.

"Si lo que están buscando es un momento adecuado se me antoja que va a ser difícil porque cuando no hay un pleito hay otro, cuando no hay un informe hay dos (…) Creo que esto va a estar encapotado ya mucho tiempo", ha valorado Page.

Financiación autonómica

El presidente autonómico también se ha referido en materia económica a las negociaciones sobre un nuevo modelo de financiación autonómica y ha lamentado que se empiece a hablar de ello con once años de retraso y "por exigencias de independentistas".

"A poquito que se quiera establecer un privilegio, va a haber una oposición frontal. Me gustaría que de todos los socialistas (…) No puedes repetir más veces eso de que todo el mundo va a salir ganando, porque eso es faltar a la verdad (…) Si el documento que va a regir es el de ERC, no solo no va a prosperar sino que ni lo va a apoyar mucha gente del PSOE", ha explicado Page.

El presidente de Castilla-La Mancha, además, ha recordado que hay cuatro regiones infrafinanciadas, en referencia a la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y su propia comunidad.

"Las cuatro hemos pedido un fondo compensatorio, como lo pidió María Jesús Montero cuando era consejera en Andalucía, pero ahora no quieren aprobarlo y eso era un acuerdo posible (…) No se trata de que todos tengamos más dinero, pero tenemos que estar pidiendo lo que nos deben desde hace once años", ha sentenciado.