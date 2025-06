Page sobre Leire Díez: "Personas como esta no pueden tener el amparo de la dirección"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emliano García Page, se ha mostrado tajante al hablar sobre los audios de Leire Díez y ha expresado que esta situación le provoca "tristeza" y "repugnancia ante tanto cutrerío", en una entrevista en La Razón. Al mismo tiempo, ha señalado que "personas como esta no pueden tener el amparo de la dirección" porque, de ser así, el partido se convertiría "en un inmenso vertedero".

Page también ha afirmado que deben "adoptarse medidas disciplinarias de alcance", ya que se han descubierto "denuncias concretas" contra Pedro Sánchez y el secretario de Organización, por eso la "reacción debe incluir acciones legales". Además, de no hacerse, se contribuiría "a generar incertidumbre y levantar sospechas".

Ha aseverado que no tenía constancia sobre que dentro del PSOE existieran personas como Leire Díez. "No puedo creerme que un partido se dedique a esto" y no entiende que todavía la situación no se haya explicado. Además, Page se ha mostrado preocupado por "lo que intuyo que queda por conocer".

Ya no es el caso Koldo, sino el caso Ábalos

Igualmente, ha atacado al partido por todo lo relacionado con el caso Koldo y Víctor de Aldama, a quien considera "una bomba de racimo" porque "está ligado de una manera u otra a todos los elementos que están apareciendo". Page piensa que los jueces tienen que empezar a tener clara la figura de Aldama porque sino, "no estarían procesando ni pidiendo suplicatorios".

En cuanto a Ábalos, no le considera como "el final de la pirámide" y afirma que el caso ya "no es el caso Koldo, sino el caso Ábalos. Quiero confiar en que los miembros del Gobierno han sido más víctimas de los tejemanejes que responsables".

Esta legislatura se sostiene en una carambola impensable

Preguntado por si se siente a gusto en un partido como el PSOE ha asegurado que, aunque ha vivido "muchas cosas (...) reconozco que estamos en uno de los momentos más delicados de toda la democracia". "El PSOE tiene una enorme papeleta (...) La solución la tiene que aportar la dirección del partido y precisamente es quien está en la diana" ha subrayado.

El presidente de Castilla-La Mancha ha aprovechado para atacar a Pedro Sánchez porque "tiene por estrategia el todo vale (...) y esto se paga caro" y ha manifestado que la legislatura ha sido desde el primer momento "a la defensiva, de achique de agua. Es una especie de sinvivir constante" y ha señalado que "esta legislatura se sostiene en una carambola impensable".