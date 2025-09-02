Paco Marhuenda, sobre la reunión de Illa con Puigdemont: "Tiene más capacidad de influencia mi perra Lolita"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se reúne esta tarde en Bruselas con Carles Puigdemont y desde que se supo que se iba a producir este encuentro no han cesado las especulaciones sobre sus objetivos.

En la tertulia de Más de uno, Paco Marhuenda, ha sido claro sobre la trascendencia de esta reunión que considera nula, ya que, como dice, "tiene más capacidad de influencia mi perra Lolita con Puigdemont que Illa".

Argumenta Marhuenda que Salvador Illa es el "enemigo" de Puigdemont porque le ha quitado lo que él consideraba que era su derecho y es ser presidente de la Generalitat, porque fue él el que le ayudó a Pedro Sánchez a ser presidente y, en reciprocidad, el líder de Junts esperaba lo mismo para sí en Cataluña.

En su opinión Illa es incapaz de influir el el expresident huido, quien "no va a aceptar nada que no sea a cambio de mucho" porque está en una situación de fuerza. Por tanto Marhuenda considera que es todo "un paripé".