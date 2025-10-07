Paco Marhuenda: "Ningún informe de la UCO va a provocar que los socios abandonen a Sánchez"

La tertulia de Más de uno ha analizado el contenido del informe de la UCO que se publicó el pasado viernes y su impacto en el Gobierno. La investigación señala que Koldo García y Ábalos recibían dinero en efectivo por adelantado para financiar supuestos gastos de representación y, la respuesta de los socios del Ejecutivo no ha sido especialmente contundente, mientras que Podemos ha exigido más explicaciones, Sumar se ha limitado a afirmar que no pueden "estar analizando todos los informes de la UCO uno a uno".

Francisco Marhuenda ha señalado para comenzar que "los políticos no aprenden" con el partido socialista como"uno de los más corruptos de la historia" y el Partido Popular "compitiendo con ellos". Ha calificado de "terrorífica" para el Pedro Sánchez y el PSOE, Sin embargo, ha destacado la ventaja con la que cuenta Pedro Sánchez: sus socios quieren con continuar "a cualquier precio".

El director de La Razón también ha mencionado una conversación que tuvo recientemente con un militante del partido socialista, con un cargo electo y catedrático, que pese a su disgusto con el actual líder de su partido, le trasladaba que prefería tragar y continuar en su cargo durante los cuatro años que le quedaban hasta jubilarse.

El tertuliano ha remarcado la gravedad del escándalo del caso Koldo, "no estamos hablando de un Tesorero, sino del secretario de organización, tampoco de un pequeño pueblo de Madrid, sino del núcleo, "de la calle Ferraz". Pese a lo cual, "nadie va a pedir su dimisión. "Tampoco ha explicado lo de suegro", ha continuado "ese es el estándar moral del PSOE, cualquier cosa que salga la van a asumir con tal de llegar hasta 2027". "Ningún informe de la UCO va a provocar que los socios abandonen a Sánchez", ha sentenciado para finalizar.