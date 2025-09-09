Paco Marhuenda, sobre las medidas de Sánchez con Israel: "Hay que ser ignorante o mala persona para llamarlo genocidio"

Las medidas anunciadas este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para presionar a Israel por la guerra en Gaza han centrado el debate en la tertulia de Más de uno.

Tras condenar los atentados de Hamás el 7 de octubre de 2023 y proclamar el respeto al derecho de Israel a defenderse, el Gobierno español ha ido endureciendo el tono de su crítica por las víctimas en la franja de Gaza, hasta llegar a acusar al gobierno de Benjamín Netanyahu de estar llevando a cabo un genocidio y de intentar exterminar a los palestinos.

Es precisamente la utilización de este término, el de "genocidio" el que ha generado mayor discrepancia entre los políticos y también entre los tertulianos. Concretamente, Paco Marhuenda ha criticado duramente al presidente del Gobierno por usar esta palabra para definir la "guerra" de Israel en Gaza.

El directo de La Razón considera que Sánchez es "un gran farsante" que sólo hace propaganda con las medidas anunciadas, entre las que figura el embargo en la compra y venta de armas a Israel, y que sólo se mueve en función de lo que al presidente le interesa personalmente.

Por qué emplea Sánchez el término genocidio

Marhuenda considera que las medidas no aportan soluciones al problema y tampoco se pueden aplicar le afea especialmente que emplee el término "genocidio" para referirse a esta ofensiva israelí sobre Gaza.

"Hay que ser ignorante o mala persona para llamar genocida al pueblo que ha sufrido el mayor número de genocidios de la historia", afirma Marhuenda, quien se pregunta qué conocimientos jurídicos tiene el presidente para saber lo que es un genocidio y por qué no le interesan los que se producen en China o Sudán.

Insiste Marhuenda en que a Sánchez le interesa poner el foco en este tema para desviarlo de los "líos de su familia".

Concluye asegurando que la guerra en Gaza acabará cuando Hamás deje de matar.