Paco Marhuenda: "No ha habido nadie más feminista que Sánchez y resulta que tiene un entorno de puteros"

Paco Marhuenda ha aprovechado una de sus intervenciones en la tertulia de 'Más de uno' para referirse al escándalo por las supuestas conductas de acoso a mujeres atribuidas al exasesor de Moncloa, Paco Salazar. El director de La Razón ha señalado que el Gobierno intentó realizar una "voladura controlada" del caso a través de los medios más afines y de la televisión pública.

Marhuenda ha afirmado que "el sanchismo" le recuerda a los últimos estertores del zapaterismo y del felipismo, y ha subrayado la gravedad de la situación. Se ha preguntado cómo es posible que un Gobierno que se proclama feminista enfrente un caso así: "No ha habido nadie más feminista que Sánchez y resulta que tiene un entorno de puteros".

Además, ha criticado que el presidente del Gobierno "nunca se enteraba de nada" y ha comparado el tratamiento mediático actual con el que recibieron los escándalos de corrupción del Ejecutivo de Mariano Rajoy. En su opinión, la televisión pública no actúa con la misma contundencia: "No veo que TVE se vaya a negro nunca".

"Esto es lo que pasa con el sanchismo", ha resumido. Para terminar, Marhuenda ha expresado su sorpresa por lo que considera un estado de complacencia en el periodismo actual, en contraste con la actitud crítica que, según él, predominaba durante los últimos años del Gobierno de Rajoy.

"Reparte el dinero como le da la gana a los medios de comunicación afectos al régimen", ha asegurado, apuntando que se están viendo "cosas objetivamente bastante asombrosas" en la gestión del Gobierno del Partido Socialista dentro de una democracia.