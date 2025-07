Paco Marhuenda tras la entrada en prisión de Santos Cerdán: "Pedro Sánchez está en un callejón sin salida"

El periodista Paco Marhuenda se ha mostrado contundente acerca de la situación que atraviesa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la decisión del juez Leopoldo Puente de enviar a prisión preventiva, comunicada y sin fianza al ex secretario de organización, Santos Cerdán. "Está en un callejón sin salida" ha sentenciado.

Según Marhuenda, lo que Sánchez tiene por delante es "un horizonte penal terrorífico para su familia". Si bien, lo que le conviene es mantenerse en el poder porque de esta manera "tiene un montón de pelotas".

El periodista ha recordado que los que ahora son los amigos de Sánchez antes eran sus "feroces enemigos". "Los peores enemigos de Sánchez que hablaban de los prostíbulos y saunas de su suegro, de que no hizo el doctorado, etc no era la 'fachosfera'". Quienes decían todo eso eran "los Contreras, los Patxi López, los Óscar López...".

Su única protección es aguantar en Moncloa y soñar con que en 2027 tenga suerte

Por eso a Sánchez lo que le interesa es seguir en el poder, porque sabe en cuanto deje la Moncloa "esas hienas y buitres que merodean a su alrededor le van a dar la espalda". Por ello, su "única protección es aguantar en Moncloa y soñar con que en 2027 tenga suerte" ha concluido.

Estas declaraciones se unen a las que han hecho Marta García Aller, que ha asegurado que Pedro Sánchez "no ha hecho absolutamente nada" en el caso; Rubén Amón ha reflexionado acerca de lo absurdo que es que el PSOE haya intentado hacer creer durante meses que el Gobierno y el partido están "impolutos", pero Cerdán "no ha conseguido convencer en 80 minutos al juez", o Pilar Velasco quien ha reflexionado sobre un posible adelanto electoral.

Los socios continúan apoyando al Ejecutivo, pero la situación está en el aire. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha ordenado a Miguel Tellado que organice una ronda de contactos para intentar presentar una moción de censura contra Sánchez y que sea investido como presidente del Gobierno.