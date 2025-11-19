Pablo Pombo, sobre Yolanda Díaz y su reacción al informe de la UCO: "Ha amparado la corrupción"

"El entorno del presidente está salpicado por la suciedad, pero sus compañeros parlamentarios están tolerando esta mierda". Así de tajante y contundente se ha mostrado el periodista Pablo Pombo tras las últimas revelaciones del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señalan a varias personas del entorno del Gobierno, como el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, que ha sido puesto en libertad provisional y sin fianza.

"He visto las declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y ha amparado la corrupción", ha sentenciado el periodista. "Se ha negado a abordar la cuestión de la presunta corrupción que pudo darse en el Consejo de Ministros donde ella estuvo sentada". Según señala Pombo, "esta corrupción tendrá consecuencias judiciales". Asegura que "también debería haber responsabilidad política del presidente del Gobierno, que se va a llevar al Partido Socialista por delante, y de los socios parlamentarios".

La autoridad moral de todo lo que está a la izquierda del PSOE está siendo absolutamente triturada

Para Pablo Pombo, "la autoridad moral de todo lo que está a la izquierda del PSOE está siendo absolutamente triturada porque cada vez que sale una información, tienen que subir el listón de la ética. ¿Así cómo van a dar lecciones a nadie", sentencia el periodista, para quien hay dos conclusiones que resumen lo que ocurre con la presunta corrupción que salpica al Gobierno: "El entorno del presidente está salpicado por la suciedad, pero sus compañeros parlamentarios están tolerando esta mierda".

Anticorrupción reclama 24 años de cárcel para Ábalos

Estas declaraciones se producen el mismo día en el que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 24 años de cárcel para Ábalos por seis delitos en relación con la presunta obtención de comisiones ilegales en la supuesta adjudicación irregular de contratos de mascarillas en plena pandemia.

Así consta en el escrito de acusación, que tiene lugar después de que el pasado 3 de noviembre el juez del Supremo Leopoldo Puente propusiera juzgar a Ábalos, al exasesor ministerial de este, Koldo García, y al empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

En lo que respecta a Koldo García, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, pide al Supremo que le imponga la pena de 19 años y medio de prisión por los mismos delitos que atribuye a Ábalos: pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. Para el considerado comisionista de la trama, Anticorrupción solicita 7 años más una multa de 3,7 millones de euros.