Pablo Pombo, sobre Sánchez: "Si yo fuese fiscal, jamás habría tolerado el halo de impunidad que ofrece a su entorno"

A escasos días de que tenga lugar la inauguración del nuevo curso judicial, el próximo 5 de septiembre, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comunicado su decisión de no asistir a la cita.

Es la primera vez que faltará a este acto desde que está al frente del partido. Una ausencia que, según aseguran fuentes del PP, no se trata de un plantón por la presencia del fiscal general del Estado, sino por "un compromiso previamente adquirido". El compromiso en cuestión será asistir a la apertura del curso político del PP de la Comunidad de Madrid con la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

"Si yo fuese Feijóo, iría sin dudar a la apertura del curso judicial, porque si estás hablando de deterioro democrático, que creo que existe, y eres la alternativa, tienes que demostrar tu sentido institucional", señala el periodista Pablo Pombo en 'Por fin' al respecto.

"Si fuese juez, tendría un malestar profundo porque creo que hay una agresión a la integridad de la Justicia española, pero mantendría el protocolo y respetaría las formas", ha apuntado en relación con las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia los jueces en una entrevista el pasado lunes. "Si fuese ministro de Justicia, jamás habría dicho lo que ha dicho hoy Bolaños, porque jamás formaría parte principal, en mi opinión, de la posible agresión a la integridad de la Justicia que se está pergeñando".

Respecto a la crisis en el seno judicial desatada por la investigación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, Pombo asegura: "Si yo fuese fiscal, habría dimitido, pero jamás habría borrado pruebas" ni habría "provocado una crisis institucional así de grave".

El analista asegura que tampoco habría "tolerado el halo de impunidad que ofrece el presidente Sánchez a quienes están en su entorno" porque "es contrario a la democracia".