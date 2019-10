Pablo Iglesias: "Los restos de Franco siguen en las oligarquías económicas y en el aparato del Estado"

EXHUMACIÓN DE FRANCO

Pablo Iglesias ha aplaudido el fondo pero no la forma ni el momento sobre la exhumación de Franco, y entiende que esto no deja de ser un simple gesto. "Con esto no basta. Lo que había en el Valle de los Caídos es una momia, pero los restos de Franco siguen en las oligarquías económicas y en el aparato del Estado. Esos son los restos a eliminar", ha afirmado el secretario general de Podemos.