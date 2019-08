Pablo Iglesias: "Tenemos que dejar los reproches y la arrogancia a un lado y empezar a negociar"

Pablo Iglesias ha valorado en Antena 3 Noticias la respuesta que han recibido del PSOE tras su propuesta de Gobierno. Comenta que "nos ha sorprendido la respuesta negativa del PSOE". Iglesias cree que "cuando no has pasado el examen en Julio, no es lógico irte de vacaciones en Agosto".

El líder de la formación morada se focaliza en "dejar los reproches y la arrogancia a un lado" para comenzar a trabajar y negociar. Y deja claro que "nosotros aceptamos la exigencia más inaceptable del PSOE que era un veto personal".

Respecto a la posibilidad de unas nuevas elecciones expresa que "Pedro Sánchez se equivocaría si los españoles tuvieran que votar otra vez". Y añade que "habría dos opciones tras nuevas elecciones: una catástrofe con un Gobierno de Ciudadanos y PP con el apoyo de Vox o la situación que tenemos ahora porque Sánchez no tendrá mayoría absoluta".

Por último, deja su opinión sobre el Open Arms y las últimas novedades que llegan desde Lampedusa. Comenta que "como siempre el PSOE toma la decisión correcta pero llega muy tarde".