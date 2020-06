Pablo Iglesias: "La derecha de la cacerolada no gobernará en España"

En el discurso inicial ante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, Iglesias ha calificado a la oposición de "derecha de berrinche y cacerola", y ha acusado a PP y a Vox de de tratar de influir en algunos poderes del Estado porque "saben que no van a volver a gobernar".

"Se dedican a la crispación y a la contaminación acústica porque son conscientes de que no van a sumar y no van a volver a gobernar en muchos años, por mucho que pretendan influir en algunos poderes del Estado y por mucho que insistan en la estrategia de la tensión", ha afirmado Pablo Iglesias en referencia al PP y a Vox. Aunque no ha citado de forma directa a estas dos formaciones, Iglesias apelaba a ellas cuando ha asegurado que "mienten y patalean" y "se dedican a la crispación".

"La derecha del berrinche y de la cacerolada no gobernará en España porque nunca sumará mayoría en el Congreso para hacerlo", ha dicho Pablo Iglesias. Y ha añadido que la oposición se está quedando fuera de consensos transversales como el papel de lo público, la protección de la industria o la sanidad.

Iglesias se ha pronunciado en estos términos ante su discurso ante el nuevo Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, que tiene pendiente votar el Consejo de Coordinación -la Ejecutiva, del partido además de concretar el nuevo sistema de donaciones tras la eliminación del tope salarial.

