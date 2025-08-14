Pablo Iglesias anuncia la reapertura de la taberna Garibaldi en Lavapiés gracias a un crowdfunding de 140.000 euros

Pablo Iglesias ha confirmado que su emblemática taberna Garibaldi volverá a abrir sus puertas este mismo viernes. El exlíder de Podemos lo ha comunicado a través de un vídeo en redes sociales en el que, además de anunciar la fecha, ha revelado las principales novedades de esta nueva etapa.

"Ya es una realidad, este viernes por la tarde abre la taberna Garibaldi", declara en el mensaje, donde también especifica que el local cambia de ubicación, "Abre en Lavapiés, en la calle Miguel Servet". La decisión de mudarse de la antigua sede en la calle Ave María, 8, viene acompañada de una ampliación del espacio y nuevas instalaciones.

Un local más grande gracias al crowdfunding

En un vídeo difundido el pasado mes de julio a través de la red social X, Iglesias confirmó la decisión abrir un local más amplio que permita desarrollar un mayor número de actividades. "Un espacio antifascista para tomar cañas, pero también para presentar libros y hacer política", fue como definió el exlíder de Podemos el actual establecimiento, inaugurado el 19 de marzo de 2024.

El nuevo local contará con más capacidad para actividades culturales, una terraza y, en breve, un futbolín. "Tendrá más espacio para poder hacer más actividades culturales y seguir creciendo", apunta.

Coincidiendo con las Fiestas de la Paloma, quienes se acerquen a Lavapiés podrán disfrutar de la taberna antes de la verbena popular. No obstante, Iglesias avanza que "en septiembre" se celebrará "una inauguración en condiciones".

Una noticia celebrada por muchos

La noticia ha sido celebrada por numerosos seguidores, que han dejado mensajes de apoyo y cariño: "Iremos a tomar una cerveza y ver el garito", "Cuando mi hijo pueda llevarme, iré para darte un abrazo. Creo que seré una de las abuelas octogenaria más contenta de esta taberna" o "En esa calle nací hace 67 años, hace 22 que me fui del barrio y ahora llegáis vosotros, una excusa para ir a visitaros".