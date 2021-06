Pablo Echenique anticipa su adiós a la política: "No tardaré mucho en volver a mi profesión"

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha insinuado este viernes, en una entrevista en Aragón Radio, que no formará parte de las listas de la formación morada de cara a las elecciones generales de 2023. Según ha planteado, su adiós a la política podría estar cerca y ha señalado que no tardará «mucho en volver» a su profesión porque no llegó allí "para hacer una carrera profesional".

Aunque Echenique ha confirmado que aún no ha tenido tiempo para tomar una decisión así, algo que tendría que contrastar con sus compañeros de formación, sí ha asegurado que "no es bueno estar mucho tiempo en política".

Recordando el caso de Pablo Iglesias, el portavoz parlamentario ha insistido en que en Podemos no vienen a la política "para hacer una carrera profesional". "Después de estar solamente siete años en política, se ha ido a su casa. Yo creo que eso tiene que ser una seña de identidad en Podemos, también para mí. Y aunque no he tomado la decisión, estoy dando bastantes pistas", ha reiterado.

Por otra parte, Pablo Echenique también ha manifestado el acoso que ha experimentado como "figura de primera línea" de una formación como Unidas Podemos, aunque ha admitido que no ha llegado al nivel de gravedad del exlíder del partido morado.

El político ha explicado que no tardará mucho en volver a su profesión porque cree "en no estar en política mucho tiempo", siguiendo con los paralelismos entre su vida política y la de Pablo Iglesias –que abandonó el partido el pasado 4 de mayo–, recordando que ambos saltaron a la primera línea a comienzo de 2014, hace siete años.

Sin embargo, Echenique ha comentado que esta decisión aún deberá esperar un tiempo porque la conversación con sus compañeros de formación "aún no ha surgido". "Estamos muy centrados en la asamblea y en el trabajo parlamentario y no pensando cada uno en nuestro propio futuro", ha concluido.

Echenique asegura que hay "ganas" de que deje la política entre los "poderes mediáticos"

Ante las noticias por su posible marcha, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos ha publicado un tweet, en un tono burlesco, en el que niega que tenga una decisión tomada ni hablada y ha criticado que "la tertulianez" vaya diciendo que deja la política. Además, ha incidido en que existen "ciertas ganas" de que abandone su puesto en Unidas Podemos entre "los poderes mediáticos propiedad de fondos buitre".