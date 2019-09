Pablo Casado, critica a Sánchez: "Yo no podría dormir tranquilo si hubiera pactado con Bildu"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha referido a la polémica suscitada después de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, asegurase en la entrevista en LaSexta que no podría dormir si tuviese ministros de Podemos.

Casado ha afirmado que tras el fracaso de las negociaciones se ha demostrado que Pedro Sánchez realmente no quería formar Gobierno.

En cuanto a la pérdida de sueño, el líder del PP comenta, "yo no podría dormir tranquilo si hubiera pactado con Bildu y no hubiera podido mirar a los ojos de la familia de Martín Carpena después de haber pactado con Bildu" y añade que "lo demás al final es pura impostura y pura demagogia. Si pactas con Bildu tienes muy difícil explicar a las familias de los concejales socialistas asesinados por ETA por qué lo has hecho".