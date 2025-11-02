Óscar Puente: "Yo soy muy malo si digo lo de las gafas, pero Ayuso es muy buena si llama al presidente 'hijo de puta'"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado este domingo al PP de no plantear una alternativa real para España y de pretender que el gobierno les llegue "llovido del cielo", sin contar con "el poder de las urnas", con la colaboración de medios de comunicación, el poder económico y "algunos jueces".

Durante su intervención en la fiesta de la rosa del PSOE del municipio abulense de Candeleda, Puente se ha rebelado contra la "ley del embudo" que, en su opinión, se aplica entre lo que hacen los socialistas y los dirigentes del PP: "Yo soy muy malo si digo lo de las gafas, pero Isabel Díaz Ayuso es muy buena si le llama al presidente del Gobierno hijo de puta".

"Esta es la doble vara de medir que hay en nuestro país y yo lo siento mucho, pero yo con eso no trago", ha advertido Puente, convencido de que el PSOE no va a ser "sumiso" porque es un partido que "no se rinde" y le tendrán que ganar "en las urnas".

Puente usa las gafas de Sánchez para compararle físicamente con Feijóo

El ministro de Transportes aprovechó la imagen viral de Sánchez con gafas para atacar al líder del PP: "Un look aún mejor y los fachas bailando un mes", dijo Puente publicando en primer lugar una foto de Sánchez sujetándose las gafas, para después compararlo con otra foto de Feijóo del que destacaba "pasta indeterminada en retoques que te dejan peor que estabas". "Superioridad política, ética y estética", sentenció.

El PP respondió comparándole con un primate

El PP decidió responder a este mensaje del ministro de Transportes con otra polémica comparación entre el propio Puente y un mono para "seguirle el rollo".

"En la foto, un ser poco evolucionado y carente de educación y cortesía. Molesto y con tendencia a hacer ruidos grotescos. Junto a él, un primate", han señalado desde la cuenta oficial del partido adjuntando una foto de un montaje con una imagen de un mono y otra de Óscar Puente.

"Ambas criaturas tiene en común que ninguna de ellas debería ser ministro del Reino de España", sentencian.