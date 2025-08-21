Óscar Puente responde a Elías Bendondo tras sus llamar "pirómana" a la directora de Protección Civil: "Nah. No me lo creo"

Ni 15 minutos ha tardado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en responder al vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo, quien ha calificado este jueves de "pirómana" a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, por sus palabras al insinuar que algunos gobiernos autonómicos han sobreactuado para atacar al Ejecutivo.

En sus declaraciones a los medios de comunicación, el diputado del PP, ha cargado duramente contra Barcones. "Se supone que es una profesional que debe hablar sobre cuestiones técnicas sobre cómo colaborar para la extinción de los incendios", ha dicho durante su intervención.

"Pero no, la directora de Protección Civil es una pirómana más y se ha dedicado a insultar a los gobiernos autonómicos, ya sí es imposible solucionar los problemas", ha asegurado el vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP.

En menos de una hora después de las palabras de Bendodo, Óscar Puente ha reaccionado de una forma contundente y como nos viene habituando a lo largo de estos meses en los que ha dejado perlitas como esta. "¿Ha dicho eso? Nahh. No me lo creo. Con lo estupendos que se pusieron con mis tuits no pueden haber hecho eso", ha ironizado.

La respuesta de Barcones

Tras las acusaciones de Bendodo, Virginia Barcones ha sido preguntada y ha respondido con dureza ante la imposibilidad de conciliación para solucionar el problema incendiario. "Como una reflexión... ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué vale para desacreditar a una persona? ¿Hasta dónde llega la crítica política? Yo admito que se pueda hacer cualquier manifestación sobre la gestión que se ha hecho desde Dirección Civil y la asumo, asumo todo, cualquier cosa, cuando tengamos que dar cuentas", ha asegurado.