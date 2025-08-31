Óscar Puente, ministro de Transportes: "El presidente tiene voluntad de agotar el mandato"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado en una nueva entrega de la entrevista que ha concedido a la 'Agencia EFE' que "el presidente del Gobierno tiene voluntad de agotar el mandato". "A mí nadie me ha trasladado nada distinto", ha añadido.

De esta forma, Puente ha querido atajar las voces críticas que apuntan a una crisis de Gobierno o a un posible adelanto electoral. Además, sobre una posible remodelación en el Ejecutivo, el titular de Transportes ha expresado que "no soy el más indicado para responderlo. Si hay o no crisis, será el presidente el que lo tenga que decidir. Yo desde luego le aseguro que lo ignoro".

Respuesta a Podemos

Esta semana la formación morada ha acusado al Ejecutivo de querer presentar los Presupuestos Generales del Estado para que, en caso de rechazarse, tener una excusa para justificar el adelanto electoral. Puente no se ha mordido la lengua y ha apuntado que Podemos debería reflexionar sobre "lo que está haciendo y a dónde quiere ir".

"A lo mejor tienen mala conciencia", ha sugerido Puente, al tiempo que ha aseverado que "yo lo digo con todo el cariño, además, porque yo por la gente de Podemos tengo muchísimo cariño, mucho respeto". Además, ha invitado pensar "si por ahí van bien", a quienes considera "compañeros y aliados".

Esclarecimiento del caso Koldo

"Parece que salió Ábalos y llegué yo ahí; ha habido otra ministra antes que yo -en alusión a Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana entre 2021 y 2023-. Es curioso que nadie habla de ella, de mí hablan todos los días, incluso me trataron de meter en una historia cuando yo estaba en Valladolid", ha contestado a todos aquellos que le acusan de no haber hecho suficiente para esclarecer hasta donde llegó la trama Koldo-Ábalos en el Ministerio de Transportes.

A propósito, ha subrayado que "tiene poco que ver" el Ministerio desde su mandato al que dejó el exministro José Luis Ábalos cuando ha sido cuestionado sobre si la auditoría interna y los distintos nombramientos que ha realizado han servido para sanear el ente público.

Puente ha incidido sobre este último punto y ha remarcado que el Ministerio "obviamente ha cambiado" y se ha mostrado "razonablemente tranquilo respecto a cómo están funcionando las cosas", pese a que ha reiterado que no se puede "tener la garantía de la limpieza ni de la ética de todas las personas que componen una institución" como es este Ministerio, que es "inmenso", y del que dependen AENA, Adif, o Puertos del Estado.

Por otra parte, ha indicado que le parece "curioso" que "todos los días" se hable de él, ya que entre su llegada Transportes y la salida de Ábalos pasaron casi tres años y él ha renovado "bastante" el equipo ministerial.

Redes sociales y relación con el PP

El ministro ha defendido su constante posicionamiento en redes sociales y ha recurrido al dicho popular: "Con miel se consigue más que con hiel". Aunque ha reconocido que utiliza "la hiel bastante a menudo para reaccionar" a todos mensajes.

No obstante, ha destacado que "tengo muy buena relación -con distintos alcaldes populares- y creo que es bueno para que las cosas salgan adelante". Como ejemplos ha citado las ciudades de Santander, Granada o Almería.

"Creo que la colaboración entre instituciones siempre facilita las cosas. Yo siempre he pensado que con miel se consigue más que con hiel, aunque yo use la hiel bastante a menudo para reaccionar. Pero yo de partida creo mucho en el acuerdo, creo mucho en el diálogo y creo que si las cosas se dialogan y se hablan, al final los resultados siempre son mejores", ha concluido.