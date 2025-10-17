Óscar Puente lanza un dardo tuitero contra Antonio Caño por cuestionar el origen y el uso del efectivo en los pagos del Gobierno

La polémica por el uso de dinero en efectivo dentro del Gobierno sigue sumando episodios, esta vez en el terreno de las redes sociales. El ministro de Transportes,Óscar Puente, arremetió este viernes contra el periodista y exdirector de El País, Antonio Caño, quien había sugerido la necesidad de investigar si realmente se manejan pagos en metálico y de dónde saldría ese dinero dentro de los ministerios, tal y como afirmó el propio Puente días antes.

El origen de la polémica

Todo comenzó con un mensaje publicado por Antonio Caño en X (antes Twitter), donde escribió: "¿Algún colega va a investigar si, tal como dijo Óscar Puente, se paga en efectivo en los Ministerios y, si es así, de dónde sacan los Ministerios ese dinero en efectivo?".

La publicación se enmarcaba en el debate generado tras las fotos difundidas por The Objective, que mostraba supuestamente a un colaborador de José Luis Ábalos manipulando grandes cantidades de dinero, dentro del escándalo político que rodea al exministro socialista. La contra desde varios puntos del Ejecutivo fue que el uso del efectivo era algo normal dentro de los pagos y dietas.

La respuesta de Puente en tono de burla

Lejos de ofrecer una aclaración o réplica política, Óscar Puente respondió con ironía al comentario de Caño. En otro mensaje en X, el ministro escribió: "Un día fue director de El País. Lo de que cualquier tiempo pasado fue mejor, tiene en este ser una excepción notable", acompañado de un meme del grupo humorístico Pantomima Full en el que podía leerse: "Ratifica que es tonto por escrito".

El mensaje, que rápidamente se viralizó, ha provocado una oleada de críticas hacia Puente por su tono despectivo y el uso de un insulto velado contra un periodista veterano.

Reacciones y trasfondo político

El intercambio entre Caño y Puente se suma a las fricciones entre el Gobierno y parte del ámbito mediático por las explicaciones ofrecidas sobre el uso de dinero en efectivo en dependencias oficiales. Mientras el Ejecutivo ha insistido en que se trata de un asunto sin relevancia y "perfectamente legal", voces críticas —entre ellas antiguos responsables periodísticos— reclaman mayor transparencia.

Antonio Caño fue director de El País entre 2014 y 2018 y durante años ejerció como corresponsal en Washington. Su comentario pretendía, según varios analistas, remarcar las dudas generadas por las propias declaraciones del ministro, quien hace unas semanas aseguró que "en todos los ministerios se paga en efectivo", una afirmación que el Gobierno trató después de matizar.