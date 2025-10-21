Óscar Puente estalla contra la libertad de Aldama: "Es un escarnio que este cantamañanas esté suelto"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cargado contra el comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama y le ha tachado de "cantamañanas", al mismo tiempo que ha expresado que es "un escarnio" que esté en libertad. Todo ello en un post en la red social X en el que incluye un vídeo de una entrevista a Aldama en Telemadrid en el que le preguntan si tiene pruebas de que el presidente del Gobierno estaba al tanto de todo.

"Es un escarnio que este cantamañanas esté suelto", comenta Puente, que avisa de que "está acusado de gravísimos delitos" y de que de momento no se conocen pruebas que hayan ayudado "al más mínimo avance" de la causa por la que está investigado Aldama. El empresario, que estuvo en prisión poco más de un mes, salió en libertad tras declarar voluntariamente ante el juez Pedraz.

El vídeo que Puente añade en su publicación sirve de apoyo al argumento de que no ha aportado ninguna prueba. Aldama es preguntado por la periodista Ketty Garat sobre si tiene pruebas que demuestren que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sabía todo lo relacionado con el caso Koldo. Aldama afirma: "Yo, pruebas no tengo... Es que a ver pruebas es lo de siempre...".

En ese momento, el vídeo se corta y da paso a música circense acompañada del siguiente rótulo: 'Directed by Robert B. Weide', un meme utilizado en redes sociales para hacer referencia a cuando una persona se inventa algo y crea su propia película.

Las últimas declaraciones de Aldama: el dinero negro que le dio a Ábalos o las cuentas del PSOE en Panamá o Colombia

Víctor de Aldama está, de nuevo, en el primer plano de la política porque en esta entrevista ha asegurado que hay financiación ilegal en el PSOE, que se llevó entre 1,5 y 2 millones de euros y que Pedro Sánchez estaba al tanto de todo. Esos fondos podrían estar en cuentas de Panamá, Colombia o Guinea y Koldo García viajaba a esos países para hacer operaciones gracias a "un pasaporte diplomático".

También ha declarado en el Tribunal Supremo que le dio al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, 20.000 euros para que comprara un local de 174 metros cuadrados debajo de su casa de Valencia, según ha desvelado El Mundo. Para ello, aportó el contrato de compraventa al magistrado.

El Ejecutivo, por su parte, ha tildado estas declaraciones de ficción. Así lo ha expresado la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cuando ha sido preguntada por estas informaciones: "Yo por las noches no veo ficción". Asimismo, ha reiterado que en el Gobierno no hay "preocupación" y que no tienen "nada que ocultar", tras la citación como testigo del exgerente del PSOE.