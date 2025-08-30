Óscar Puente, sobre el estado de Rodalies: "Podemos invertir más si paramos el servicio"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha concedido una entrevista a la 'Agencia EFE' en la que ha pedido "calma", así como seguir trabajando "codo con codo" con la Generalitat de Catalunya para seguir mejorando el servicio de Rodalies. De este, ha asegurado que es "imposible" aumentar la inversión en su mejoría sin paralizar el servicio. "Podemos invertir más si paramos", ha sentenciado.

De esta forma, Puente ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad al Govern, que ha trasladado a Renfe y Adif la necesidad de "acelerar y actuar de manera contundente", para evitar incidencias en la red: "Yo se lo digo mucho a los representantes de ERC, de Junts, que me dicen 'hay que invertir más'. Les digo: '¿Dónde?'. Si queremos mantener la prestación del servicio a duras penas y compatibilizarla con la realización de obras, no podemos invertir más". En cualquier caso, ha reivindicado las cifras que "van diciéndonos que vamos mejorando" el sistema ferroviario catalán.

Por otra parte, el ministro ha recordado la "muy fuerte desinversión" que ha sufrido Rodalies "durante muchos, muchos, años", al tiempo que ha anunciado que Renfe contará con una representación "del máximo nivel" en la reunión que mantendrán la semana que viene, junto a Adif, con la Generalitat, que estará encabezada por el presidente Salvador Illa.

Puente no estará en este encuentro porque tenía ya programada una visita a Alemania, pero ha celebrado el buen tono que mantiene con el Govern: "Estamos trabajando muy bien con la Generalitat, hay reuniones periódicas pautadas y los resultados se están viendo". "Hay que mantener la calma. A veces se producen incidencias tres días seguidos, y luego tienes un buen mes", ha agregado.

En lo referente al traspaso integral de las competencias a la Generalitat, el titular de Transportes ha señalado que aún quedan por concretar los "medios materiales y humanos" que se pasarán a formar la nueva empresa y que se espera que "a lo largo de 2026 podamos ponerla ya en funcionamiento".

(Noticia en ampliación)