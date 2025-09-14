Óscar Puente asegura que Peinado y Hurtado son un "ejemplo claro de jueces que hacen política"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que los magistrados Hurtado y Peinado son "dos casos claros de jueces que hacen política", al mismo tiempo que ha criticado que Peinado investigue a Begoña Gómez "para ver si se encuentra algo que pueda ser delictivo y juzgarla", ha dicho en una entrevista en elDiario.es.

"Si tuviera que enseñarle a un estudiante de Derecho lo que es una causa prospectiva, le mostraría la instrucción de Peinado sobre Begoña Gómez. No es una causa en la que haya unos hechos delictivos de partida y se investiguen, sino que se investiga a una persona y su vida, su actividad para ver si se encuentra algo que pueda ser delictivo y por lo que juzgarla. Lo que se propone es sancionar a una persona concreta", ha especificado.

Lo que se está haciendo al Gobierno, al presidente y a su familia es algo que pagará la democracia

Puente también ha hablado sobre la otra causa que afecta directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la de su hermano. Ha expresado con sorpresa que "un hombre que ha estudiado en San Petersburgo, que ha hecho música por medio mundo, no dé la talla para estar en la Diputación de Badajoz. Con todo el respeto para los de Badajoz, a mí es algo que me deja loco: que uno no pueda ir de San Petersburgo a Badajoz a recibir un humilde sueldo de 2.000 euros al mes".

Por todo ello, considera que lo que se está haciendo "al Gobierno, al presidente y a su familia" es algo que se va a recordar "durante muchísimo tiempo" y que "pagará la democracia". "No sé si lo pagarán los que lo están protagonizando, pero desde luego es algo que pagaremos como país. Es algo absolutamente inconcebible", ha manifestado el ministro.

Feijóo no hace política, hace matonismo cada día

Asimismo, Puente se ha dirigido directamente al líder del PP y de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, porque a su juicio, "no hace política, hace matonismo cada día". Es por ello que es una persona que "no está capacitada para presidir un país", ya que "está permanentemente agrediendo a los demás, se va a cantar a un karaoke y se acuerda del presidente del Gobierno". Por eso, ha agregado, "se está convirtiendo en un personaje profundamente antipático".

Otro tema por el que se le ha preguntado es la reducción de la jornada laboral, el proyecto de ley que ha sido tumbado esta semana en el Congreso. Puente ha admitido que es un tema "muy difícil" de sacar adelante y ha afirmado que el Gobierno "se ha implicado", además de "gente que no está en este Gobierno".

Sobre la vuelta de Carles Puigdemont a España, el ministro de Transportes ha expresado que es un asunto que debe analizarse desde la "normalidad democrática" y su regreso se correspondería con "el cumplimiento estricto de la ley y de la voluntad mayoritaria del pueblo español. (...) También creo que es un acto de altura de miras del país", ha sentenciado.