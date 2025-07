Óscar Puente apunta ahora a Beatriz Fanjul: "Gente que no ha acreditado ni méritos ni esfuerzo alguno"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, continúa con su campaña de señalamiento a rivales políticos que, o bien han mentido en su formación, o no han tenido una vida acorde a los valores del esfuerzo y la meritocracia que propugna el Partido Popular. Si bien Noelia Núñez ya parece cosa del pasado, Puente ha centrado la mira en una vieja conocida, la presidenta de Nuevas Generaciones del PP, Beatriz Álvarez Fanjul, quien alterna su cargo orgánico con el de diputada en el Congreso, pero que no se le conoce más actividad profesional y, al igual que Núñez, tampoco acabó los estudios superiores que comenzó, en este caso, Administración y Dirección de Empresas.

En un mensaje publicado por Puente en su perfil de 'X', en el que cita a un periodista del diario 'El País', ha expresado que "esta es la gente que le habla a los jóvenes, desde el PP, de meritocracia y cultura del esfuerzo", y ha proseguido: "Gente que ha tenido todas las oportunidades por razón de cuna y que no ha acreditado ni méritos, ni esfuerzo alguno". "Auténticos ninis", ha concluido.

Este feroz ataque tiene que ver con que, según las declaraciones de actividad laboral que ha presentado Fanjul en el Congreso, tan solo tiene cuatro experiencias en sus 33 años de vida. En ellas, tan solo una roza el año de duración. Desde el 8 de enero de 2018, hasta el 7 de enero de 2019, estuvo trabajando para la Fundación Novia Salcedo, precisamente, una organización dedicada a promover la mejora de la empleabilidad de los jóvenes. Dos años más tarde sería elegida como presidenta de Nuevas Generaciones.

Qué ha ocurrido con Noelia Núñez

En el capítulo inmediatamente anterior, Óscar Puente le ha recriminado en 'X' a Noelia Núñez, vicesecretaria nacional de Movilización y Reto Digital en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, que haya mentido en la formación que acredita en los tres currículums que ha presentado en el Congreso, el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Universidad Francisco Marroquín.

Como se puede comprobar en cada una de las páginas web de los organismos, en la Cámara Baja, Núñez asegura que cuenta con un Doble Grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública; en el consistorio fuenlabreño, sostiene que tiene el Doble Grado de Ciencias Jurídicas y Derecho de la Administración Pública, así como se encuentra estudiando Filología Inglesa en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); y, por último, en el centro educativo, donde actúa como profesora en Ciencias Políticas, se recoge que cuenta con el Grado en Filología Inglesa, una Licenciatura de Derecho por la Universidad Central de Missouri y está estudiando la doble titulación anteriormente mencionada.

"Ante la confusión generada sobre mi formación académica, quiero aclarar que nunca he tenido intención de engañar a nadie", ha comenzado sus explicaciones Núñez, quien posteriormente ha explicado que "decidí estudiar Derecho en la UCM, trasladé el expediente a la UNED y luego empecé el Grado en Estudios Ingleses en la UNED. En 2019, cambié el Grado de Derecho por un Grado Combinado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas en la UNED".

No obstante, Núñez también ha reprochado a Puente que "está más preocupado por mi perfil académico que por los miles de ciudadanos que quedan atrapados cada día en unos trenes que depende de su (nula) capacitación profesional". "Ya quisiera Sánchez que le ayudáramos a desviar la atención de donde corresponde, que es de su precariedad parlamentaria. No me voy a dejar amedrentar por la izquierda ni voy a aceptar lecciones del partido de ese Pedro Sánchez que copió su tesis y que es marido de esa 'catedrática' que es Begoña Gómez", ha concluido.