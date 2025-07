Óscar López no rectifica ninguna de las dos mentiras que difundió y que Alsina le recuerda: "Yo no he dicho esas palabras"

Carlos Alsina y el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, han tensado la cuerda durante la entrevista que le ha hecho el presentador al ministro en Más de uno cuando han hablado sobre los bulos que López ha difundido y que no ha rectificado, como el del capitán de la UCO y la bomba lapa o la encuesta de El País sobre la intención de voto.

En un momento en el que el ministro decía que para él "la rectitud y la verdad son muy importantes", Carlos Alsina le ha preguntado por algunas de las falsedades que ha difundido. Si bien, López no le ha dejado terminar la pregunta y le ha cortado tajantemente: "Yo no he difundido ninguna falsedad".

Tras un breve silencio, el presentador de Más de uno le ha recordado que dijo que el capitán Bonilla de la UCO fantaseaba con asesinar al presidente del Gobierno -una información que después se desmintió-. Si bien, el ministro ha insistido en que él simplemente dijo que era "intolerable que hubiera miembros que fantasearan con asesinar al presidente del Gobierno" y que "se montó una noticia sobre una expresión que yo no repetí".

A pesar de que Carlos Alsina le ha reiterado que sí difundió el bulo, el ministro se ha centrado en las "expresiones intolerables" del chat y solo ha dicho que "se baja" de esa afirmación porque "usted quiere que me baje, pero yo nunca reproduje esas palabras".

"Yo no rectifico porque no he dicho nada de la bomba lapa. He dicho que en ese chat había expresiones intolerables y usted quiere que rectifique sobre que fantaseaba con eliminar al presidente del Gobierno. Yo nunca he dicho eso" ha expresado el ministro.

Sin embargo, en un mitin en la Comunidad de Madrid el 1 de junio dijo: "No puede ser que un cargo público que cobra 70.000 euros de la Comunidad de Madrid esté fantaseando con asesinar al presidente del Gobierno. ¿Dónde vamos a ir, dónde vamos a ir? Basta ya de esta campaña de odio que nos está envenenando".

La falsedad de la encuesta

Carlos Alsina también le ha recordado que dijo que según una encuesta de El País, Vox estaba adelantando al PP. Óscar López se ha mostrado titubeante y tras unos segundos ha dicho: "Lo podemos revisar, pero yo creo que lo que dije es que en cuanto a preferencia de presidente, Santiago Abascal estaba mejor entre derecha que izquierda".

Tirando de nuevo de hemeroteca, las palabras del ministro sobre esta encuesta fueron las siguientes: "Si Feijóo dice cosas de ultraderecha, le adelanta la ultraderecha (...) El señor Feijóo debería hacer una reflexión, ¿cómo es posible que entre los votantes del PP esté mejor valorado Abascal que Feijóo?" La realidad es que la encuesta mostraba que Abascal saca medio punto más de valoración general que Feijóo, y que el 70% de los votantes del PP prefiere a Feijóo y solo el 4% a Abascal.

Y aunque Carlos Alsina le ha asegurado que fueron esas sus palabras, el ministro no se lo ha creído y le ha reiterado que "lo podemos revisar". Además, le ha restado importancia porque "si en 25 años que llevo en política estas son las cosas que he dicho falsas... entiéndame... con lo que estamos viendo...". A lo que Alsina le ha reprochado: "Se trata de decir la verdad siempre, no de establecer categorías".