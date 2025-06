Óscar López no rectifica el bulo sobre el excapitán de la UCO: "He dicho lo que he dicho"

Óscar López no recoge cable. El ministro para la Transformación Digital ha rechazado lunes rectificar sus declaraciones sobre Juan Vicente Bonilla, excapitán de la UCO y actual gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, tras conocerse que los mensajes de WhatsApp en los que presuntamente fantaseaba con un atentado contra Pedro Sánchez estaban descontextualizados y manipulados.

Pese a que la versión completa de la conversación desmiente que Bonilla sugiriera atentar contra el presidente del Gobierno, López ha asegurado desde el Congreso de los Diputados que mantiene cada palabra. "He dicho que exigía el cese de una persona que se expresa de forma intolerable. Lo reitero. No verán ustedes un corte mío con ninguna falsedad. No lo hay. No existe. Yo me he hecho eco de la noticia y he dicho lo que he dicho", ha defendido el ministro.

Lejos de matizar sus declaraciones, López ha insistido en que Bonilla no puede seguir en un cargo público cobrando 70.000 euros anuales y ha calificado su actitud de "incompatible" con esa responsabilidad. También ha acusado al PP de poner en marcha una "Kitchen II" desde la Comunidad de Madrid, en un intento de desviar la atención de lo que considera un comportamiento "inaceptable".

López es uno de los tres miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, junto a Pilar Alegría y María Jesús Montero, que pidió el cese de Bonilla tras la publicación parcial de los mensajes por parte de 'El Plural'. Ninguno de ellos ha pedido disculpas ni ha rectificado después de conocerse el contenido íntegro de la conversación, que revela que Bonilla no hablaba de poner una bomba lapa a Sánchez, sino que expresaba su temor a que se la pusieran a él.

Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso han acusado al Gobierno de difundir un bulo con fines políticos y han reclamado una rectificación inmediata. Mientras, el partido ha llamado a participar en la protesta convocada el próximo 8 de junio en Madrid contra lo que califican de "deriva autoritaria" del Ejecutivo.