Óscar López asegura que jamás tuvo conocimiento de las supuestas fiestas de Ábalos con prostitutas en Paradores

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha asegurado este viernes en el Senado que nunca tuvo conocimiento de la supuesta fiesta organizada en septiembre de 2020 en el Parador de Teruel para el exministro José Luis Ábalos, ni en aquel momento ni posteriormente al indagar sobre el asunto. “Jamás tuve conocimiento de ningún acontecimiento de ese tipo”, ha afirmado con rotundidad durante su intervención en la comisión de investigación del caso Koldo.

A preguntas de la senadora María Caballero, López ha defendido que, durante su presidencia en la red de Paradores, que fue desde 2018 hasta 2021, no recibió información alguna sobre la celebración de dicho evento ni sobre supuestos daños en el establecimiento. “Ni un cotilleo, ni un rumor”, ha zanjado.

López no entiende su citación

El actual ministro ha calificado de “injustificada” su citación ante la comisión, alegando que no existe ninguna prueba de que conociera o encubriera la existencia de una fiesta. “Si tiene alguna prueba de que yo oculté o supe, hágalo saber”, ha retado a la senadora Caballero, a quien además ha sugerido que “prepare mejor sus formularios de preguntas”.

López ha relatado que, un año después de los presuntos hechos, una periodista le consultó sobre el tema. Entonces, realizó gestiones con su antiguo equipo de Paradores, quienes le confirmaron que no existía constancia alguna de una celebración ni de desperfectos en el establecimiento. “Pregunté y se me dijo que no había ocurrido nada”, ha insistido.

Durante su intervención, ha criticado a la oposición por basarse en “quinielas” y especulaciones sin fundamento. Aseguró que nunca tuvo conocimiento de eventos similares “ni en ese parador ni en otros que se han mencionado”.

Al ser interrogado de forma directa sobre si sabía algo respecto a la noche del 15 de septiembre de 2020, López respondió tajantemente: “No. Ni en el Parador de Teruel ni en ningún otro”.

Por todo ello, ha concluido que su comparecencia carece de sentido y ha pedido que, en caso de existir alguna prueba de su implicación o conocimiento, se acuda directamente a los tribunales. “Porque es que no conozco ningún asunto de ese tipo”, ha reiterado.

Defiende la actuación del PSOE

Durante su comparecencia, Óscar López también defendió la actuación del PSOE ante el estallido del caso Koldo, asegurando que el partido ha sido “impecable” al reaccionar contra el exministro José Luis Ábalos cuando se abrió una causa judicial por presunta corrupción. Subrayó que la respuesta de su formación fue “rápida y contundente”, además de negar haber tenido conocimiento de las supuestas fiestas con prostitutas en instalaciones de Paradores. “Por supuesto que no le pregunté a Ábalos sobre algo de lo que no tenía ninguna noticia”, afirmó.

Asimismo, señaló que su trato con Ábalos cuando este era secretario de Organización del PSOE era “lo normal” y, al ser interrogado sobre su relación con Koldo García, indicó que apenas intercambió “unos pocos mensajes” con el exasesor ministerial.

Niega haber avisado a Sánchez

López también desmintió rotundamente haber alertado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las presuntas fiestas de José Luis Ábalos en Paradores, como han sugerido algunas informaciones publicadas. Aseguró que es “absolutamente falso” que él trasladara al jefe del Ejecutivo alguna advertencia al respecto, y subrayó que “se publican muchas mentiras todos los días”. El ministro respondió así a las preguntas sobre si un posible aviso suyo habría motivado el cese de Ábalos como titular de Transportes, negando cualquier implicación y reiterando que nunca tuvo conocimiento de los hechos que se le atribuyen al exministro.