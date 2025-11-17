Oriol Junqueras, sobre el auge de Aliança Catalana: "Si el Estado español diseñara una herramienta para debilitar al independentismo, se parecería mucho"

El crecimiento de la extrema derecha en Cataluña preocupa a varios líderes políticos. Entre ellos, Oriol Junqueras (ERC) y Aitor Esteban (PNV), que participaron en el último programa de Salvados, emitido en La Sexta. Junto a Gonzo, ambos analizaron la situación política actual y comentaron los resultados de encuestas recientes que apuntan a un fuerte ascenso de Aliança Catalana.

Según esos estudios, este partido podría llegar a ser la primera fuerza en provincias como Girona y Lleida. Junqueras alertó de que vincular inmigración y extrema derecha es "un mensaje simplista", y defendió que estos movimientos crecen "donde falta esperanza". En su opinión, es una mala noticia para cualquier país que ganen grupos "que se caracterizan por odiar a su propia sociedad y a sus propios conciudadanos".

Gonzo sugirió que Aliança Catalana, que se presenta como independentista, está convenciendo a votantes que buscan limitar la llegada de inmigrantes. Junqueras respondió de inmediato, respondiendo que si existiera una herramienta diseñada por el Estado para debilitar al independentismo sería similar a este partido:

Si el Estado español y sus servicios secretos tuviesen que diseñar algún día alguna herramienta para debilitar el independentismo, ese instrumento se parecería mucho a Aliança Catalana

Además, señaló que "Aliança Catalana no tiene nada de independentista".

Cuando el presentador le preguntó si insinuaba que este partido podría perjudicar a ERC o a Junts, Junqueras aclaró que a su partido no, pero que a Junts podría ser que sí:

A nosotros no; a Junts, tal vez

Aitor Esteban, escuchando la conversación, no descartó que existan maniobras políticas de este tipo. "Si esto fuera una operación, yo no digo que sí ni que no, se necesitarían muchos medios. Y hay gente que los tiene", afirmó.