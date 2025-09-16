El organizador de Eurovisión responde a RTVE: "La toma de decisiones está en curso"

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha respondido a la postura oficial de RTVE sobre la participación de Israel en Eurovisión 2026, y al resto de países que han manifestado sus dudas, asegurando que el proceso de toma de decisiones aún no ha concluido y que la resolución definitiva se espera en diciembre.

El comunicado de la UER

El Grupo de Referencia del festival, reunido en Dubrovnik, señala que ha tomado nota de las preocupaciones expresadas por varias emisoras respecto a la presencia de Israel en el certamen. Sin embargo, aclara que la decisión excede sus competencias y corresponde al Consejo Ejecutivo de la UER junto a la Asamblea General.

La organización explica que actualmente se llevan a cabo consultas con todas las televisiones y organizaciones implicadas, bajo la supervisión de un experto independiente. Además, junto con la emisora anfitriona (la ORF austríaca, ya que el festival se celebrará en Viena), el Grupo de Referencia evalúa los impactos y consecuencias de los posibles escenarios, tanto si Israel participa como si es excluido.

“El proceso de toma de decisiones está en curso y se espera una decisión definitiva en diciembre”, indicó el comunicado.

La decisión de RTVE

El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado la retirada de España del festival de 2026 en caso de que Israel participe. La propuesta, defendida por el presidente José Pablo López, ha obtenido el respaldo mayoritario con 10 votos a favor, 4 en contra y una abstención.

España se convierte así en el primer país del “Big Five”, los grandes financiadores de Eurovisión junto con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, en condicionar su participación por motivos políticos.

Con la postura española, ya son cinco los países que han anunciado su retirada si Israel participa: Irlanda, Países Bajos, Eslovenia, Islandia y ahora España.

Voces políticas del Gobierno también han respaldado la medida. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, fue tajante: “Si no logramos expulsar a Israel de Eurovisión, España no debe participar”. Por su parte, Óscar López, ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, aseguró que “no hay condiciones” para la participación israelí en un evento como Eurovisión mientras continúe la ofensiva en Gaza.

El desenlace dependerá ahora de la decisión que adopte la UER en diciembre, tras semanas de consultas y evaluaciones. Hasta entonces, el futuro de Eurovisión 2026 sigue envuelto en incertidumbre.