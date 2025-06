La opinión de Gonzalo Bernardos sobre una moción de censura contra Pedro Sánchez: "A eso le llamo ser coherente"

El Partido Socialista atraviesa una de las mayores crisis de su historia. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el ya exnúmero tres, Santos Cerdán, ha provocado un terremoto dentro del grupo socialista y del Gobierno, con los socios del Ejecutivo exigiendo medidas más duras a Pedro Sánchez y una oposición pidiendo la convocatoria de elecciones generales y la dimisión del presidente.

Sin embargo, Pedro Sánchez, no ha hecho ni una cosa ni la otra. En la comparecencia que dio el mismo día que salió todo a la luz, el presidente del Gobierno se mostró tajante: "Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027 porque esto no va ni de mí ni del PSOE ni de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista en exclusiva. Va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por nuestro país".

Si bien, muchas son las voces que se han alzado contra Sánchez pidiéndole un adelanto electoral, entre ellas la del economista Gonzalo Bernardos que ha publicado un mensaje en su cuenta de 'X', antes Twitter: El profesor de economía en la Universidad de Barcelona ha recordado que cuando en 2018, el PP salió del Gobierno por una moción de censura presentada por el PSOE por temas de corrupción "yo estuve de acuerdo".

Por ello, ha manifestado que "ahora también estaría de acuerdo si una moción de censura acabara con la presidencia de Sánchez". Una decisión que el economista califica como "coherente", ya que la corrupción es el asunto principal que rodea a los socialistas actualmente.

Los casos de corrupción asedian a Pedro Sánchez

La investigación de Santos Cerdán en el marco de la trama del caso Koldo se enmarca en otras investigaciones que afectan de lleno a Pedro Sánchez, como las causas abiertas contra su mujer, Begoña Gómez, y su hermano David Sánchez.

La UCO ha investigado al que era el secretario de organización del PSOE por una presunta trama de cobro de comisiones en la adjudicación de obras públicas. En el informe de 500 páginas, la UCO recoge ocho grabaciones entre 2019 y 2023 en las que se demuestra que Cerdán estaba vinculado con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García.

En esas grabaciones, Santos Cerdán discute con ambos sobre cómo se va a repartir el dinero de las mordidas -cifras que la UCO ha fijado en 620.000 euros y otros posibles 450.000-. Supuestamente, él era el "gestor" de los pagos de la trama.

Pedro Sánchez en su comparecencia aseguró que se había enterado esa misma mañana, que no sabía nada y que "no debimos confiar en él", pero defendió agotar la legislatura hasta 2027. Mientras tanto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo sí ha exigido la convocatoria de elecciones y Vox, por su parte, una moción de censura.