Núñez Feijóo, en la clausura del Congreso Nacional: "Solo hay dos opciones, o Sánchez o yo, y quiero un Gobierno en solitario"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dado el broche final al Congreso Nacional de los populares en el que ha sido reelegido para su cargo y refrendado la confianza para ser candidato de cara a las elecciones generales. Durante su intervención final, ha destacado que "solo hay dos opciones, o Sánchez o yo y yo quiero un Gobierno en solitario".

"Hoy no acaba nada, hoy empieza todo", ha manifestado el líder popular, al tiempo que ha advertido que "ahora empieza lo importante: convertir nuestro trabajo en esperanza para los españoles". Asimismo, ha asegurado que "vamos a demostrar que España tiene solución", y ha aseverado: "Ayer os dije que llegaremos, estoy convencido. (...) Para que este país pueda prosperar. El cambio llegará por nuestra capacidad para dar esperanza" y ha remarcado que lo importante es "devolver la normalidad política" a España.

Feijóo también ha recordado que los últimos años no han sido "normales". Además, Feijóo ha confesado que pretende que los últimos años vividos "solo sean un paréntesis" en la historia de España. "Normalidad es que se cumpla la Constitución, que haya presupuestos, que los trenes circulen, que la luz no se apague, que los aeropuertos no se colapsen", en clara en referencia a los hechos que se han sucedido en los últimos meses y que ha calificado como "prácticas insalubres".

"Acuso al presidente del Gobierno de intentar quebrar la convivencia entre los españoles", ha acometido el líder de la oposición, quien le ha espetado a Sánchez: "Le acuso de abandonar la centralidad y de someter a su partido y a España a las minorías. De olvidar que España es una nación, plural y diversa, pero una nación. Le acuso de trocear el Estado, la caja común, la política migratoria, todo a costa del bien común. Sobre todo le acuso de promover la desigualdad, los números no mienten, la España de 2025 es más desigual que la de 2018". Aunque también ha tenido palabras para los socios de Gobierno: "Quienes sostienen al presidente del Gobierno son tan culpables como él".

"Me comprometo a tener un Gobierno limpio que auditará hasta el último céntimo que haya gastado, con especial atención en obras públicas, es nuestra obligación. Me comprometo a un Gobierno de todos y no de partes, quienes no piensan como nosotros también merecen un Gobierno decente", ha prometido, para poco después enumerar los tres ejes sobre los que se vertebraría su gobierno. Algunas de las medidas anunciadas serían un plan de regeneración que "garantice los contrapesos al poder"; instituciones "sin servidumbres políticas"; medios de comunicación, jueces y fiscales "libres, independientes, con acreditada profesionalidad para asegurar la separación de poderes".

"Si presento presupuestos y no los aprueban, convocaré elecciones", ha manifestado en alusión a Sánchez, a quien también le ha dicho que "yo no tengo miedo a que la gente pueda hablar en las elecciones, para eso están". También le ha reprochado que haya enfrentado "a hombres y mujeres, jóvenes y mayores, inquilinos y propietarios. Pero si llego al poder, aseguro que el muro entre españoles ya no existe".

A posteriori, se ha referido a los más jóvenes: "Su libertad empieza en la escuela". "No queremos generaciones adoctrinadas, sí una educación que nos exija y no aprobados generales. ¿Da igual estudiar que no, subir que bajar?", ha señalado.

Sobre la violencia contra las mujeres, ha especificado que "es posible combatir la violencia machista sin criminalizar a todo el género masculino". "Ya está bien de hablar en nombre de las mujeres en público con las actitudes que tienen en privado", ha comunicado en referencia a Koldo y Ábalos.

"El PP se compromete a la actualización de las pensiones y a su viabilidad para los jóvenes", ha asegurado, mientras que aclarado que "España está como está porque no tiene un Gobierno serio". El presidente del PP ha calificado la situación actual de "carnaval político" y ha indicado que es necesario un Gobierno con personas "honestas". Después ha enumerado 10 tareas prioritarias para impulsar en los primeros 100 días de gobierno.

Sobre sus posibles alianzas, ha expresado que "no vamos a establecer un cordón sanitario a Vox", puesto que son "la tercera fuerza política y sus votantes merecen un respeto". Ha afirmado que "con este PSOE es imposible pactar" y que "por supuesto habrá un cordón sanitario a Bildu". "No voy a sentarme con ellos. Nada hablaremos mientras no pidan perdón a todas las víctimas de ETA y ayuden a esclarecer los crímenes que costaron la vida a nuestros compañeros", ha rematado.

"Las minorías deben ser escuchadas, pero no pueden dirigir el rumbo de la nación", ha concluido.