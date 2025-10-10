Nuevos WhatsApp de Koldo que muestran cómo mantenía a las novias de Ábalos: “Necesito pulseras. Para la puta”

Los mensajes de la trama Koldo que ha ido recopilando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus distintos informes están repletos de conversaciones que dan a entender que el exministro de Transportes José Luis Ábalos mantenía relaciones sexuales con distintas mujeres, incluidas prostitutas. Prueba de ello es un mensaje del 10 de febrero de 2021 que recoge el diario 'El Mundo' en el que Koldo le dice a su mujer, Patria Uriz: "Necesito pulseras. Para la puta".

Uriz realizaba encargos para la trama e incluso llegó a trabajar para una de las empresas que abonó las mordidas. En la citada conversación le respondió a Koldo: "Pero para la 1, ¿no?". Algo a lo que Koldo contestó afirmativamente. "¿Para el día de su cumpleaños? ¿Nota con las flores o no?", le volvió a preguntar Uriz. "La 1", como así se la denomina en estas conversaciones, era Jésica Rodríguez, la favorita de Ábalos, a quien pagó un alojamiento de lujo en Plaza de España (Madrid), así como le consiguió puestos de trabajo en las que ni fichaba.

El diario aporta otras conversaciones en las que se denota ese trato de favor preferencial que tenía Rodríguez. Concretamente, se trata de una que se mantuvo en junio de 2019 en la que Koldo le interpeló a Jésica que de qué tipo de material quiere los pendientes. Algo a lo que "La 1" subrayó: "Oro rosa. Ya te dije". "Perdón. Lo siento", lamentó Koldo. "A mí me gusta el color plateado. Que soy muy blanca. Me gustan los doraditos", insistió Rodríguez.

No obstante, "La 1" no era el único sobrenombre con el que la pareja Koldo-Ábalos se refería a Rodríguez. También la llamaban "España", debido al lugar donde residía. Esto queda probado en una conversación del 9 de marzo de 2020 en la que el exministro le consulta a Koldo: "Mira a ver dónde podría quedar a comer con España". Koldo le preguntó por la hora, a lo que Ábalos contestó que a las "14:30". Más tarde, García le confirmó que la reserva se había producido a la hora señalada en el restaurante 'Asador Donostiarra', concretamente, "en el pequeño reservado".

Sin embargo, aún quedaba un calificativo más para referirse a Rodríguez. El 23 de abril de 2019, Koldo le ordenó a su mujer que le enviase un paquete a Rodríguez a su casa con cierta celeridad: "Lo antes posible y a nombre de la Loca 2".

Las otras mujeres de Ábalos

A pesar de que Jésica Rodríguez era la preferida de Ábalos, no era la única. Este hecho queda probado en una conversación que mantuvo Koldo con una mujer llamada Michel. Esta le confirmó a García que a un encuentro que iban a mantener: "Vamos las tres, voy con la otra". Algo descuadrado, García respondió: "Vamos a ver, con quién vienes". "Voy con dos chicas", le volvió a contestar Michel. A estos mensajes, Koldo insistió en pedirle los nombres y documentos de identidad de las acompañantes, mientras que Michel le inquirió que el ministro había insistido en que acudiesen las dos presuntas chicas al encuentro.

No sería la última vez que Michel apareciese en las conversaciones entre el exministro y el asesor. En mayo de 2021, Ábalos le reclamó a Koldo que le ingresara 100 euros a Michel, puesto que según afirmaba Ábalos: "No tiene ni para comida. Si aún me pudiera deducir estos donativos de la renta!!". Posteriormente, se realizaría otro ingreso, pero de 360 euros a la misma persona.

También en mayo de 2021, Ábalos le reclamó a García que le ingresara a otra mujer 300 euros, pero con un destinatario distinto: "Rozalía nombre. Jercam apellido", matizó el exministro. Ya en junio, se repetiría la operación. En este caso, el montante ascendería hasta los 300 euros y tendría que estar destinado a una persona que se hacía llamar "Ofelia Stoica".

Entre los mensajes con otras mujeres, destaca los que el exministro mantiene con una mujer de origen rumano que se hace llamar Gabriela, la cual relata en las conversaciones que tiene una situación acuciante, la cual le lleva a reclamar los ingresos de dinero de manera urgente.