Un nuevo vídeo muestra la preocupación de Salomé Pradas por los barrancos el 29-O

Un nuevo vídeo grabado en la mañana de la dana del 29 de octubre de 2024 en el Centro de Coordinación de Emergencias, y entregado en el juzgado que investiga la gestión de la barrancada, refleja las anotaciones que a mediodía estaba tomando la exconsejera de Emergencias Salomé Pradas, investigada en la causa, ante las explicaciones que le está dando el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez.

El vídeo muestra varios fragmentos en los que se puede ver a Pradas accediendo al edificio junto con su exnúmero dos, Emilio Argüeso, también investigado en el procedimiento judicial. Dos de esos fragmentos muestran las horas en el panel de la sala: las 12.32 h y las 12.38 h, con el mapa de la Comunitat Valenciana y una lista de incidentes por municipio. En un momento dado, la exconsejera realiza varias anotaciones en un papel.

En un momento, Pradas, sentada en una mesa junto a Argüeso, también está diciendo en voz alta "río Magro" mientras se escucha a Suárez añadir: "Es lo más inmediato". A continuación, el vídeo muestra otro fragmento donde se ve a la exconsejera señalar: "Y a las zonas donde hemos decretado la alerta hidrológica, que afecta a río Magro".

Este es uno de los vídeos aportados a la causa que fueron grabados en el CCE el 29 de octubre por una productora contratada por la Consejería de Emergencias. Otras imágenes muestran a Pradas proponiendo incluir determinada información en la alerta que se envió a los móviles y pidiendo a los técnicos supervisar el contenido de un segundo mensaje. "¿Esta es la solicitud de la UME? Antes de enviar el siguiente mensaje, lo quiero ver".

Fue la acusación popular ejercida por Acció Cultural del País Valencià (ACPV) la que advirtió a la jueza de Catarroja que instruye la causa de la existencia de un vídeo del Cecopi grabado por Emergencias y requirió su incorporación a la causa. La magistrada dictó la pasada semana una providencia en la que requería a la productora que indicara la hora exacta en la que fue grabado cada vídeo.

El vídeo ha sido difundido en la red social X por el abogado Manuel Mata, que representa en la causa a la acusación popular de ACPV.