Nuevo giro en el caso Errejón: el juez pregunta por los chats clave que faltan de Mouliaá con su entorno

El juez Adolfo Carretero ordena a la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional despeje las dudas acerca de si en el teléfono de Elisa Mouliaá faltan mensajes con su entorno días después a la velada de octubre de 2021 en la que asegura que Íñigo Errejón la agredió sexualmente.

El abogado que representa a la Asociación de Defensa de las Víctimas de Delitos Especializada (Adive) había avisado al juez sobre la falta de mensajes en los que Mouliaá hablaba con su amiga, la cual organizó la fiesta a la que acudió la noche que sucedieron los hechos.

El letrado pide investigar esas comunicaciones

El defensor reclamó al titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid que investigase si las comunicaciones no fueron transcritas con algún problema técnico o por olvido, tras el volcado de los mensajes del móvil de la actriz.

Ahora, el instructor le da la razón en que estos mensajes y qué se transmitieron Soraya y Mouliaá son un elemento de prueba "útil" a la hora de analizar la veracidad de la versión que ofreció ella en su denuncia ante el juez de que Errejón la sometió a interacciones sexuales sin su consentimiento.

Errejón sigue sin entregar su teléfono

El acusado, Íñigo Errejón sigue resguardándose en los recursos presentados por su abogado para tratar de no dar su teléfono móvil. A pesar de la insistencia de la acusación popular y la petición del juez que lo considera una "prueba esencial", el ex militante de Podemos sigue sin dejar su dispositivo en sede judicial. Él lo justifica a través de su abogada que afirma que no lo entregan porque han cambiado de terminal.

El juez ante la negativa de Errejón pidió acotar el volcado para "evitar filtraciones", además remarcó que solo se centrarían en las conversaciones que tuvieron ambos a partir de octubre de 2021.

Ahora la única información que tendrá el juzgado será la del móvil de Elisa, la cual lo entregó el pasado 11 de abril. Todavía no han trascendido las conclusiones ni si han podido cotejar mensajes y pantallazos, así como si se han podido eliminar algunos chats