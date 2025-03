Nueva ronda de interrogatorios en el 'caso Koldo': del patrimonio del hijo de Ábalos al papel del jefe de Gabinete de Montero

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, continuará con la ronda de interrogatorios del caso Koldo la próxima semana, en la que escuchará al hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, al hermano de su exasesor, Joseba García, y a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero, entre otros.

Una decena de testigos están citados esta semana ante el magistrado, que trata de determinar si el exministro, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama incurrieron en varios delitos en relación con una trama de presuntas comisiones en adjudicaciones públicas de contratos de mascarillas, entre otras líneas de investigación.

Las comparecencias comienzan el martes, cuando está citado el hijo de Ábalos, a quien el empresario Aldama salpicó al apuntar que habría firmado contratos de consultoría con constructoras para gestiones de obras adjudicadas en el extranjero, "que encubrían comisiones por adjudicaciones de obra pública en España". El magistrado decidió indagar en la situación económico-patrimonial de Víctor Ábalos, al igual que en la de su padre, que ha cuestionado duramente lo que entiende que es una investigación general contra él y su hijo.

A otra de las personas que apuntó Aldama fue a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien dijo haber pagado, a través de Koldo García, 25.000 euros por el aplazamiento de una deuda tributaria de una empresa. El empresario dice tener mensajes en los que Moreno le pide ayuda para buscar una vivienda, aunque admite que la que adquirió no se la facilitó él. Moreno negó estas acusaciones en el Senado y tachó de "calumnias" las afirmaciones de Aldama, que salió de prisión provisional tras llegar a un acuerdo con Fiscalía y comprometerse a colaborar con la Justicia.

Sus testimonios se unirán el martes a los del hermano de Koldo García, Joseba; del empresario Israel Pilar Ortiz, ambos investigados en la Audiencia Nacional por su presunta participación en la trama; y de quien fue secretaria de José Luis Ábalos.

Cerrará las comparecencias del martes Luis Alberto Escolano, un socio de Aldama investigado también en la Audiencia Nacional y en otra causa sobre un presunto fraude millonario de hidrocarburos que salpica asimismo al empresario. Escolano fue quien presuntamente intervino en la gestión del alquiler del piso de Plaza España en el que vivió la expareja de Ábalos y cuyo alquiler abonó supuestamente Aldama a través de este socio.

Dos días después, el jueves, será el turno de dos ex altos cargos vinculados al Ministerio de Transportes: la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y el ex director general de Carreteras Javier Herrero. Pardo de Vera, también ex secretaria de Estado de Transportes, negó en septiembre en la Audiencia Nacional haber recibido instrucciones para adjudicar un contrato de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, y dijo conocer a Aldama de verlo con frecuencia en el Ministerio cuando ella iba a ver al ministro.

Un constructor y el ex oficial mayor del Ministerio de Transportes cierran la batería de 17 testificales que acordó el magistrado hace unas semanas.