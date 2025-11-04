El novio de Ayuso y su jefe de gabinete centran el segundo día de juicio al fiscal general

El Tribunal Supremo continúa escuchando este martes a testigos en el segundo día del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre los que destacan el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

Son dos de las testificales que previsiblemente acapararán más atención en el juicio en el que García Ortiz afronta peticiones de entre 4 y 6 años de cárcel por la presunta filtración de un correo en el que el abogado de González Amador reconocía en su nombre dos delitos contra Hacienda en busca de un pacto con el fiscal que le investigaba que le fuera favorable.

Ante el juez instructor, la pareja de Ayuso explicó que, entre pelear judicialmente o buscar una conformidad, pidió a su abogado que hiciese lo que fuese "más rápido y sin ruido" para que aquello pasase "lo más desapercibido posible".

Investigado por corrupción

González Amador continúa procesado por ese presunto fraude de 350.951 euros a Hacienda e investigado por corrupción en los negocios.

Miguel Ángel Rodríguez, por su parte, admitió al juez que envió a periodistas un mensaje en el que atribuía la iniciativa del pacto a Fiscalía y decía que lo había retirado por "órdenes de arriba". Aquello, dijo, no fue "información" sino una suposición que pudo "intuir, colegir, adivinar" porque tiene el "pelo blanco".

Como ocurrió en la fase de instrucción, el papel de Rodríguez está generando polémica en el juicio, toda vez que la Fiscalía y la Abogacía del Estado le atribuye haber filtrado la información falsa que perjudicaba la imagen del Ministerio Público y que recogieron algunos medios.

No será hasta la tarde cuando se conozca su testimonio ante los siete magistrados del Supremo que juzgan estos hechos, y que durante la sesión matutina prevén escuchar a los jefes de prensa de la Fiscalía General del Estado y la de Madrid y a dos fiscales.

Son Esmeralda Rasillo, fiscal de Sala Jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General, y el fiscal Diego Lucas, que investigó a González Amador tras la salida del caso del fiscal Julián Salto.

La lista de testigos de la segunda jornada del juicio la completan el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés y el abogado Carlos Neira, autor del correo clave cuya presunta filtración centra el juicio.