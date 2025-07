Noelia Núñez admite, tras las acusaciones de Óscar Puente, no haber acabado sus estudios: "Nunca he tenido intención de engañar"

Las redes sociales han vuelto a ser el escenario escogido para la batalla entre un dirigente del PSOE y otro del PP. En este caso, el ministro de Transportes, Óscar Puente, le ha recriminado en 'X' a Noelia Núñez, vicesecretaria nacional de Movilización y Reto Digital en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, que haya mentido en la formación que acredita en los tres currículums que ha presentado en el Congreso, el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Universidad Francisco Marroquín.

Como se puede extraer de las páginas web de cada uno de los organismos, en la Cámara Baja, Núñez asegura que cuenta con un Doble Grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública; en el consistorio fuenlabreño, sostiene que tiene el Doble Grado de Ciencias Jurídicas y Derecho de la Administración Pública, así como se encuentra estudiando Filología Inglesa en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); y, por último, en el centro educativo, donde actúa como profesora en Ciencias Políticas, se recoge que cuenta con el Grado en Filología Inglesa, una Licenciatura de Derecho por la Universidad Central de Missouri y está estudiando la doble titulación anteriormente mencionada. Tres organismos, tres versiones.

La respuesta de Noelia Núñez

Ante tales acusaciones y con pruebas tan evidentes, cabía esperar que Núñez ofreciese algún tipo de explicación. Esta se produjo después de que la mayoría del Congreso rechazase el decreto antiapagones del Gobierno. "Ante la confusión generada sobre mi formación académica, quiero aclarar que nunca he tenido intención de engañar a nadie", ha comenzado, al tiempo que ha expresado que "el PP en el que creo actúa con total transparencia y yo también quiero hacerlo".

Posteriormente, ha iniciado el detallado de los pormenores: "Decidí estudiar Derecho en la UCM, trasladé el expediente a la UNED y luego empecé el Grado en Estudios Ingleses en la UNED. En 2019, cambié el Grado de Derecho por un Grado Combinado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas en la UNED". Este mensaje está acompañado de una imagen en la que se pueden ver los estudios activos de la diputada del PP.

"No he acabado estos estudios, pero pretendo retomarlos. Admito la equivocación que consta en la ficha personal publicada en el Congreso de los Diputados sobre mis estudios. Recalco que ha sido una equivocación y que no ha habido ánimo alguno de engaño por mi parte", ha proseguido, para a continuación comentar que "prueba de ello es el currículum que consta en el portal de transparencia del consistorio de Fuenlabrada, remitido apenas unos meses antes del que pasé al Congreso y donde se detalla mi trayectoria sin confirmar la finalización de dichos estudios". "Insisto: si tuviese intención de engañar a alguien, no habría remitido versiones distintas en tan corto periodo de tiempo", ha añadido.

Por otra parte, Núñez ha comentado en referencia a la Universidad Francisco Marroquín, en la que "colaboré" que el día 20 de febrero de 2024 remitió una "petición de rectificación sobre los datos expuestos". "Ayer volví a solicitarlo para que apareciese la información correcta. Pediré de inmediato que se cambie la información errónea sobre mis estudios que aparece en el Congreso de los Diputados y espero que este hilo sirva para disipar cualquier duda", ha agregado.

No obstante, no ha dudado en pasar a la ofensiva y ha espetado que Óscar Puente "está más preocupado por mi perfil académico que por los miles de ciudadanos que quedan atrapados cada día en unos trenes que depende de su (nula) capacitación profesional". Igualmente, ha explicado que "no he querido explicarlo antes para que este asunto no tapara las derrotas del Gobierno en el pleno de hoy".

"Ya quisiera Sánchez que le ayudáramos a desviar la atención de donde corresponde, que es de su precariedad parlamentaria. No me voy a dejar amedrentar por la izquierda ni voy a aceptar lecciones del partido de ese Pedro Sánchez que copió su tesis y que es marido de esa 'catedrática' que es Begoña Gómez", ha concluido.