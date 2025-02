Neoliberales y populistas: la reducción de jornada vuelve a abrir una brecha en el Gobierno

La negociación de la reducción de la jornada laboral abrió un fuerte debate en el Gobierno central, protagonizado por la Vicepresidenta y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Un debate que ha finalizado con la aprobación de la nueva jornada laboral de 37,5 horas, y con su máxima exponente, la vicepresidenta del Gobierno, imponiéndose al Ministro de Trabajo. Aún así, en 'Más de Uno', Díaz aseguraba tener "una maravillosa relación" con Carlos Cuerpo y rebaja la contundencia de las discusiones a meras cuestiones profesionales.

También durante la entrevista con Alsina, la Ministra de Trabajo aseguró haber tenido otros debates internos en el Gobierno, por ejemplo, con 'Ley Raider'. Pero confirmó que esos debates eran meramente políticos y en ningún caso llegaban a lo personal. Aunque sí afirmó que existían neoliberales dentro del Gobierno.

Tras la jornada laboral viene el IRPF

Mientras Yolanda Díaz se entrevistaba con Carlos Alsina, la otra vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusaba a su homóloga de caer en "discursos populistas que no conducen a nada" por pedir que los beneficiarios del SMI no pagasen el IRPF tras la última subida`, en 'Espejo Público'. Además, Montero señaló que le gustaría que Yolanda Díaz hiciese pedagogía fiscal porque, según ella, "demoniza el que los ciudadanos tengan que contribuir de forma justa al pago de sus impuestos". Precisamente en ese mismo espacio, a María Jesús Montero le mostraron una entrevista anterior de su compañera en el Gobierno en el que Díaz decía que "el Ministerio de Hacienda no compartía la idea" de que los beneficiarios del SMI quedaran exentos de contribuir con el IRPF. Posteriormente, la Ministra de Trabajo dijo que estas diferencias, "más que batallas eran debates".

Posteriormente, y también ante los medios de comunicación, Yolanda Díaz contestó a la Ministra Montero diciendo que "los que se tienen que apretar el cinturón son los de arriba, no los de abajo" en un claro gesto de desaprobación a las palabras de la número dos del ejecutivo.

Otro debate que saca a relucir las diferencias en el Gobierno

El último rifirrafe entre vicepresidentas ha sacado a la luz las diferencias dentro del Gobierno entre los ministros de Sumar y sus homólogos del PSOE. Incluso, la Ministra de Trabajo llegó a reconocer en su entrevista en 'Más de Uno', que entre ministerios del mismo color político había diferencias sustanciales en cuanto a qué medidas se debían aplicar.

Una debate que se volverá a trasladar al Consejo de Ministros, cuando Yolanda Díaz lleve al mismo la propuesta de subida del SMI firmada con los sindicatos. Y parece que las diferencias palpables entre partidarios y detractores de que los beneficiarios del SMI aporten el IRPF a las arcas públicas desembocará en un nuevo debate interno, como ya han suscitado la jornada laboral o la 'Ley Raider'. En esas dos ocasiones, el debate se decantó a favor de la Ministra de Trabajo.