"Ya es natural entrevistarse con un prófugo de la Justicia": la airada crítica de Rubén Amón a la reunión Illa-Puigdemont

El colaborador de Más de uno expresa su indignación por el encuentro entre el presidente de la Generalitat y el líder de Junts huido en Bélgica.

Por qué se reúne Salvador Illa con Carles Puigdemont en Bruselas: presupuestos y amnistía, claves

La reunión que se va a producir esta tarde entre el presidente de Cataluña, Salvador Illa, y Carles Puigdemont, el expresident Carles Puigdemont, huido desde 2027 a Bélgica para evitar ser detenido tras declarar de forma unilateral de independencia, está siendo objeto de polémica.

El tema ha centrado la tertulia de Más de uno, en la que Rubén Amón ha expresado su sorpresa por la "naturalidad con la que convertimos a Puigdemont en un agente de la política perfectamente aseado y legitimado siendo todo lo contrario de lo que representa el PSOE y ahora está instalado como si fuera natural entrevistarse con un prófugo de la justicia".

Augura Amón que "con esa misma naturalidad asistiremos a la reunión entre Pedro Sánchez y Puigdemont, porque cada vez queda menos, ese gesto político, esa imagen que nos parecía una profanación de la dignidad de la política la tenemos ya asimilada".

Expresa su indignación por que tengamos que "tragar" como normal con este "disparate de convivencia" con el único objetivo de la continuidad de Sánchez.

Señala que tiene sentido vincular el encuentro entre ambos líderes con la entrevista televisiva del presidente del Gobierno porque es el porvenir de los presupuestos donde se enmarca esta reunión. Considera que haya o no acuerdo entre ambos, "habrá una sumisión de Sánchez a lo que Illa pacte previamente con Puigdemont".

Y todo esto, concluye Amón, "me parece pura vergüenza porque hemos convenido que Puigdemont deba instalarse en nuestras vidas como el actor decisivo en vez de el actor repulsivo".

