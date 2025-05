Nacho Cardero, sobre la 'fontanera' del PSOE: "Leire Díez se movía por Ferraz como Pedro por su casa"

El director de El Confidencial, Nacho Cardero, ha hablado con Carlos Alsina en la tertulia del programa Más de uno y ha explicado cómo consiguieron la información que han publicado acerca de la fontanera del PSOE, Leire Díez, mano derecha del secretario de Organización, Santos Cerdán, y la supuesta operación para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El director del medio ha asegurado que Leire Díez se movía por Ferraz "como Pedro por su casa", ya que la fotografiaron entrando y saliendo de la sede, donde supuestamente no se puede acceder sin autorización y sin que te conozcan. Además, las fotografías de la 'fontanera' en sus redes sociales evidencian que tenía un contacto "estrecho" y "muy directo" con la cúpula del PSOE.

Cardero no ha dudado en reprochar al Gobierno que "nos toman por idiotas" o bien "la señora Díez esá muy metida en su papel" porque, a su juicio, esto "trasciende mucho de lo que es la labor periodística". Hay que recordar que la "fontanera" del PSOE es periodista y ha reconocido los audios, pero ha asegurado que estaba en el marco de un "trabajo de investigación".

Si esta mujer no tiene ninguna relación con el PSOE, ¿qué poderes tiene para ofrecer a un investigado sentarse con la Fiscalía?

Según ha contado, el PSOE negó las informaciones de esta mujer en septiembre de 2024, mientras que El Confidencial se reunió con ella para confirmarlo. Ese día fue cuando la fotografiaron saliendo de Ferraz "como Pedro por su casa". Además, en sus redes sociales tiene fotos con miembros de la cúpula del PSOE, lo que evidencia un contacto "muy estrecho y directo".

Pero la clave es, "si esta mujer no tiene ninguna relación con el PSOE o el Gobierno, en nombre de quién, con qué capacidad o qué poderes tiene para ofrecer a alguien que está siendo investigado sentarse con la Fiscalía. Esto no se puede si no se tiene relación con personas de mayor rango" ha expresado Cardero.

En la nueva entrega que ha publicado el citado medio, Leire Díez le ofreció a Alejandro Hamlym, el empresario con el que se reunió, verse con la Fiscalía para solucionar sus problemas, siempre y cuando este le proporcionara información acerca de Antonio Balas, el jefe del departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas.

El PSOE ya amenazó a El Confidencial con una demanda de 150.000 euros

Para el director de El Confidencial lo que ha sucedido "es un punto de inflexión de una gravedad... que si ocurriera en otro país...". Ha comentado que en 2024, cuando salieron a la luz las primeras publicaciones acerca de esta "unidad de desinformación", el PSOE las negó y les amenazó con denunciarles y demandarles con 150.000 euros, si bien la denuncia "no se ha interpuesto".

Ahora, el PSOE ha vuelto a amenazar con interponer "acciones legales", después de conocer las nuevas informaciones y ha negado que Díez estuviera en nómina en el partido. Cardero indica que El Confidencial "nunca ha dicho que esté en nómina, simplemente que está en las cloacas de Ferraz y que tiene hilo directo con Santos Cerdán", aunque el propio Cerdán niega tener relación con ella, de hecho la última vez que se pronunció dijo "que no sabía dónde trabajaba ahora".

Díez es periodista y, además, ha formado parte de varias empresas públicas. Por ejemplo, jefa de Comunicación de Enusa, una empresa pública española que se encarga del diseño, fabricación y abastecimiento de combustible nuclear. Después, entre 2022 y febrero de 2024 formó parte de otra empresa pública, Correos donde ocupó el cargo de directora Filatelia y Relaciones Institucionales. Además, ocupó cargos políticos entre 2011 y 2014, ya que fue teniente de alcalde del PSOE en el municipio cántabro Vega de Pas.