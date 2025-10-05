El mundo de la política llora la muerte de Guillermo Fernández Vara: "Su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España"

El expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara ha fallecido a los 66 años de edad este domingo tras una larga lucha contra una enfermedad, tal y como ha expresado el PSOE de Extremadura. Fue secretario general del partido en la región durante 16 años, logrando incluso ser el presidente de la misma durante tres mandatos. Sin embargo, en 2023 se le detectó un tumor en el estómago del que tuvo que ser operado, así como una enfermedad por la que recibía tratamiento.

Nació en Olivenza (Badajoz) y era nieto de un fiscal e hijo de un magistrado del Tribunal Supremo. Tras cursar sus estudios en el Colegio San José de los jesuitas en Villafranca de los Barros, estudió la carrera de Medicina en la Universidad de Córdoba, donde se licenció en 1983.

Curiosamente, estuvo afiliado durante un tiempo a Alianza Popular, pero el también expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra le reclutó para el PSOE extremeño. Antes de convertirse en presidente de la Junta, ocupó puestos vinculados a la sanidad como director general de Salud Pública y Consumo de la Consejería extremeña de Sanidad y Consumo; consejero de Bienestar Social, así como de Sanidad y Consumo.

En las elecciones autonómicas de 2007 logró la mayoría absoluta y se convirtió en presidente de Extremadura por primera vez. Cuatro años después, cedería el bastón de mando al popular José Antonio Monago. En 2014 volvería a obtener la victoria y volvió a gobernar hasta 2019. En 2023 y pese a ser la lista más votada, el pacto de Vox y el PP le alejó del sillón de mando.

Al margen de un extenso legado político, deja una mujer y dos hijos, así como un sueño sin cumplir, el de ser alcalde de su localidad natal, Olivenza.

Reacciones políticas a la muerte de Guillermo Fernández Vara

El PSOE de Extremadura, que el pasado sábado tuvo que desmentir la muerte de su exdirigente, ha publicado un mensaje en su cuenta de X en el que afirman estar "rotas y rotos de dolor" y le han agradecido "todo" lo que ha hecho por la comunidad y por el partido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el que Vara tuvo algunas disputas, aunque posteriormente aunarían sus pareceres, también se ha pronunciado y ha señalado que con "enorme tristeza" despide a Vara, a quien considera un "referente socialista", así como un "ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público". "Su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España", ha añadido.

Igualmente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha publicado un mensaje en el que ha afirmado que el socialismo se encuentra "conmocionado" por el fallecimiento de Fernández Vara, de quien ha destacado su "autenticidad, inteligencia y bondad". "Hasta siempre amigo", ha concluido.

Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, también ha querido solidarizarse con la familia del expresidente extremeño. Bolaños tachado a Vara de "luchador de las causas justas, defensor de los valores socialistas", así como de "su tierra, Extremadura". "No te olvidaremos. Te echaremos mucho de menos", ha agregado.

También el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado en redes sociales que "Extremadura pierde a un referente" y que con él se marcha "un pedazo de nuestra historia reciente". "Su pérdida duele. Duele a la familia socialista y duele a toda una región que avanzó gracias a tu trabajo", ha subrayado.

Los rivales políticos también se despiden de Vara

Las condolencias de los rivales políticos tampoco se han hecho esperar y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado que lamenta "mucho el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara". Además, ha recordado que coincidieron durante años al compartir funciones en la gestión de la "sanidad pública y como presidentes autonómicos".

Del mismo modo, la actual presidenta de la comunidad extremeña, María Guardiola, ha señalado que "Extremadura llora la pérdida de Guillermo Fernández Vara", a quien ha calificado como una "figura clave de la política regional" que siempre le ofreció "un trato cercano y sincero" al margen de "cualquier diferencia".

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha compartido por medio de X sus condolencias. Ayuso ha remarcado que, al igual que ocurrió con la reciente pérdida del expresidente aragonés Javier Lambán, la política española pierde "a un líder socialista con el que se hablaba, se discutía y se llegaba a puntos de encuentro".